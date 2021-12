Transtorno do Espectro Autista:  Das dificuldades ao acolhimento no ambiente escolar

Quando os pais recebem o diagnóstico de um filho com o Transtorno do Espectro Autista (TEA), muitas famílias não sabem como agir. Uma grande preocupação é com o futuro da criança ou adolescente dentro do ambiente escolar. Será que as escolas municipais e estaduais estão preparadas para lidarem com o autismo? Existe turma específica ou profissionais treinados para isso? O assunto, que era tabu, ao longo dos anos já está sendo tratado com naturalidade e principalmente com informação. De acordo com o parágrafo único do artigo 3º da Lei 12.764 de 27/12/2012 é garantia do autista um acompanhamento em sala de aula. Além do autista estar incluído no Estatuto da pessoa com deficiência, conforme a Lei 13.146/2015.

A dona de casa Lúcia Maria de Araújo, de 49 anos, mãe do Benjamin de 7 anos, explicou que o filho estuda na Escola Municipal Nossa Senhora da Penha, na Ponta da Areia e tem uma mediadora, uma professora auxiliar, que ajuda ele todos os dias na sala de aula. Além do suporte especializado Benjamin também tem horário diferenciado. “O colégio dá muito suporte para ele e todos se preocupam com essa questão. Ele é muito inteligente e muito rápido no aprendizado então quando ele termina as atividades, ele é liberado para ir embora, para não ficar ocioso e ter crise”, exemplificou.

Lúcia Maria de Araújo e Benjamin defendem a causa e usam blusas explicativas

Mas não é de todos os lados que o acolhimento acontece e Lúcia disse que já passou por situações inusitadas por falta de conhecimento sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA). Em setembro desse ano, Benjamin teve uma crise dentro de casa, na Rua São João. Ele se descontrolou após um litro de óleo de cozinha cair no chão. “A desordem é uma das coisas que deixam os autistas fora de controle e ele reagiu com gritos. Os vizinhos, sem saber o que acontecia na casa, chamaram a polícia. Os policiais foram até a minha casa e foi tudo muito constrangedor. Algumas pessoas depois entenderam que meu filho estava em crise, mas até hoje escuto pessoas dizendo que a polícia teve que ir na minha casa para ‘apaziguar os gritos’”, exemplificou.

A psicóloga Wanessa Berba é diretora de um espaço especializado em tratamentos com autistas onde Benjamin faz terapia, e conhece de perto o que várias famílias passam quando o assunto é falta de conhecimento. “Até quando essas famílias estarão sujeitas a tais constrangimentos? Os dias maus de crise sempre vão vir e quem está de cara com esse problema precisa ser ajudado também, acolhido para que não tenha a sua saúde mental abalada. Quem está do outro lado precisa saber que a criança apesar de parecer típica, por não ter nenhum traço sindrômico, precisa de um cuidado especial”, frisou.

A Secretaria e a Fundação Municipal de Educação de Niterói informa que todos os alunos da educação especial são matriculados em salas de aula regulares onde se beneficiam das interações humanas nos processos de aprendizado. Os alunos com transtorno do espectro autista também são incluídos e acompanhados por professores capacitados, como regentes e de apoio educacional especializado, assim como são inseridos no atendimento educacional especializado em salas de recursos multifuncionais.

A Secretaria de Educação de São Gonçalo se posicionou sobre o assunto e informou que o município oferece a formação continuada para os professores e conta com profissionais capacitados, formados e habilitados para o trabalho com as crianças com autismo, mesmo que este número esteja em crescente demanda. A Secretaria salienta que faz parte do plano de ação da Subsecretaria de Ações Pedagógicas e da coordenação de Educação Inclusiva, mais formações continuadas, tanto para professores de apoio e de atendimento educacional especializado, quanto também para os munícipes, pais e familiares. Ainda foi afirmado que São Gonçalo conta com um o Centro de Inclusão Municipal (CIM), um Centro de Referência Municipal em Autismo e está implementando mais um espaço para amparar essas crianças no contraturno escolar.

A Secretaria de Estado de Educação (Seeduc-RJ) foi questionada sobre como as escolas estão preparadas para receberem crianças autistas e qual modelo educacional compreende essas escolas para quem tem autismo. Também foi perguntado sobre capacitação específica de funcionários para lidarem com crianças que tem TEA, mas até o fechamento dessa edição não se manifestou.