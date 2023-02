Transporte irregular em alta em Niterói e São Gonçalo

As cidades de São Gonçalo e Niterói ficaram, respectivamente, no terceiro e quarto lugar entre as cidades que mais tiveram multas aplicadas por serviço de transporte público irregular. A informação está em balanço divulgado, nesta quinta-feira (2), pelo Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro (Detro-RJ).

Durante o mês de janeiro, o Detro-RJ aplicou 238 multas durante operações espalhadas pelo estado. As ações verificaram os ônibus e vans intermunicipais, além de coibir o transporte irregular de passageiros. Foram multados 141 ônibus, 40 vans e 57 veículos realizando transporte irregular de passageiros.

As principais irregularidades flagradas nos ônibus intermunicipais foram o descumprimento do quadro de horários, mau estado de conservação, descumprimento de portarias e decretos e questões relacionadas a acessibilidade. Já entre as vans intermunicipais o desvio de itinerário e o excesso de passageiros foram as principais irregularidades flagradas.

As cidades que mais registraram autuações foram Rio de Janeiro, Nova Iguaçu, São Gonçalo, Niterói e Duque de Caxias. A população pode denunciar irregularidades pelo e-mail ouvidoria@detro.rj.gov.br ou pelo WhatsApp Fale Detro (21) 98596-8545. Além das ações de inteligência, as informações ajudam a nortear as fiscalizações.