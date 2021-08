Transporte adaptado é disponibilizado para vacinação de adolescentes com deficiência em Maricá

A Secretaria de Políticas Inclusivas da cidade está auxiliando com transporte adaptado e gratuito para os adolescentes entre 12 e 17 anos com deficiência permanente que vão se vacinar com a primeira dose do imunizante contra a Covid-19.

A vacinação acontecerá na Escola Especial Rynalda Rodrigues da Silva, localizada na Rua Vereador Luís Antônio da Cunha, no Centro e em Itaipuaçu, na Escola Marquês de Maricá, na Rua 83, no horário das 09h às 16h, onde são aplicadas segunda doses dos imunizantes e também a vacina contra a gripe (Influenza).

O Centro de Referência em Políticas Inclusivas (CRPI) estará disponibilizando uma van adaptada (ida e volta), com direito a um acompanhante, para os menores com deficiência que possuem dificuldade de deslocamento até o polo de vacinação.

A utilização do transporte deve ser agendada através do telefone: (21) 3005-4107 (Horário: 08h às 17h), informando o nome completo do mesmo, CPF e endereço (localização e ponto de referência). A equipe técnica do CRPI irá realizar o atendimento, retirando quaisquer dúvidas de documentação, cadastro e agendamento do horário do transporte.

INTÉRPRETES DE LIBRAS DURANTE A VACINAÇÃO



Mediante solicitação será disponibilizado intérpretes de libras do CRPI, para promover acessibilidade da comunicação da pessoa com deficiência durante a vacinação. É obrigatório o acompanhamento do responsável. Documento original com foto do menor, comprovante de residência, cartão SUS, CPF, documento de identidade do responsável.