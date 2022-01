Transplante: Hospitais públicos batem recorde de captação de órgãos

As equipes das Comissões Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes (CIHDOTT) de três hospitais do Rio, sendo um em São Gonçalo, bateram recorde de órgãos, tecidos e ossos captados e enviados à Central Estadual de Transplantes nos últimos onze meses. Juntos centenas de pessoas foram beneficiadas. Somente no Hospital Estadual Alberto Torres, no Colubandê, foram 51 órgãos captados e cerca de 200 pacientes que aguardavam na fila do transplante foram beneficiados.

“Uma verdadeira força-tarefa é montada no hospital nos dias de captação. Quando um potencial doador é identificado e a equipe médica visualiza a doação de órgãos cuja captação e transporte tem que ser feito em até quatro horas, como o coração, a equipe do CIHDOTT aciona a Central Estadual de Transplantes, que envia helicóptero e até batedores da Polícia Militar para que o paciente que está do outro lado receba o transplante no tempo certo”, explica Raphael Riodades, diretor do Heat.

Além do Heat as duas outras unidades estaduais, Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias; e Roberto Chabo, em Araruama na Região dos Lagos, também mostram seus números. No Hospital Adão Pereira Nunes, conhecido como Hospital de Saracuruna, foram registrados 100 protocolos de morte encefálica no ano passado. Com a intervenção da equipe do CIHDOTT, 45 captações de órgãos efetivos foram realizadas. A taxa de autorização familiar para doação de órgãos está em 75%, considerada uma taxa de efetividade bastante expressiva.

Em Araruama o Hospital Roberto registrou mais de 24 órgãos captados, além de tecidos e ossos, beneficiando mais de 150 pessoas. Um dos últimos processos de captação ocorreu em meados de novembro, após a família de um jovem de 20 anos, vítima de acidente de moto, autorizar a doação.