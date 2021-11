Trânsito terá esquema especial no Dia de Finados

Quem pretende ir ao cemitério no Dia de Finados, na terça-feira (2), deverá ficar de olho nas mudanças que as ruas do entorno dos cemitérios de Niterói vão receber. A Niterói Transporte e Trânsito (NitTrans) elaborou um esquema de trânsito especial para organizar o estacionamento e a circulação de veículos nos bairros do Barreto, Charitas, Itaipu e Cantagalo.

No Barreto, na Zona Norte, onde ficam o Cemitério Maruí Grande e a Arquiconfraria Nossa Senhora da Conceição, será proibido parar e estacionar na Rua Galvão, entre meia-noite e 18h do dia 2. A NitTrans divulgou que a via terá mão invertida: a circulação será feita no sentido da Rua General Castrioto para a Rua Dr. Luiz Palmier, das 5h às 18h. A Travessa Valença será totalmente interditada ao trânsito e a rua General Castrioto ficará interditada no trecho entre as ruas Galvão e Maurício de Abreu, das 5h às 18h do dia 2.

Quem for de ônibus para esses dois cemitérios também terá que ter atenção. Os coletivos que passam pela bifurcação da Rua Benjamin Constant, na altura do clube Tio Sam, de acordo com a autarquia, serão desviados para a Rua Presidente Craveiro Lopes e Dr. Luiz Palmier para que assim possam acessar a Rua Dr. March, no horário entre 5h às 18h do feriado.

Em Charitas, onde fica o cemitério São Francisco Xavier, e em Itaipu, na Região Oceânica, onde fica o São Lázaro, agentes da NitTrans vão auxiliar os pedestres para atravessarem a rua, além de reforçar a fiscalização nas principais ruas do entorno da Avenida Prefeito Sílvio Picanço e Estrada Francisco da Cruz Nunes.

No Parque da Colina o retorno que fica em frente ao portão de entrada poderá ser interditado ou não, dependerá do fluxo de pedestres e motoristas, entre 5h e 18h do dia 2.

HORÁRIOS E MISSAS

Arquiconfraria Nossa Senhora da Conceição

Funcionamento: 8h às 17h

Missa às 9h

R. Gen. Castrioto, 413

Barreto

Tel.: (21) 2628-3711

Maruí Grande

Funcionamento: 8h às 18h

Missas às 8h, 10h, 14h e 16h

R. Gen. Castrioto, s/n

Barreto

Tel.: (21) 2628-2065

Parque da Colina

Funcionamento: 7h às 19h

Missas às 10h e às 14h e cultos às 9h e às 17h

Est. Francisco da Cruz Nunes, 987

Pendotiba

Tel.: (21) 2616-4243

São Francisco Xavier

Funcionamento: 8h às 18h

Av. Quintino Bocaiúva, s/n

Charitas

Tel.: (21) 2711-3366

São Lázaro

Funcionamento: 8h às 18h

Est. Francisco Cruz Nunes, s/n

Tel.: (21) 2709-2514