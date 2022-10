Trânsito será interditado em ‘redutos flamenguistas’ de Niterói

Lugares onde torcedores do Flamengo costumam se concentrar para assistir aos jogos terão trânsito interrompido amanhã (29), para a final da Copa Libertadores da América. É esperada grande concentração de público nesses lugares. Os bloqueios começarão no início da tarde e permanecerão até a noite.

De acordo com Portaria da NitTrans, publicada no Diário Oficial de hoje (28), o trânsito na Rua Américo Oberlaender, em Santa Rosa, ficará fechado entre a Rua Santa Rosa e a Travessa Damas Ortiz entre 14h e 20h59. A localidade concentra diversos bares e restaurantes onde torcedores estão habituados a assistir aos jogos.

Também haverá interdição na Rua Marechal Deodoro, no Centro, entre a Avenida Visconde do Rio Branco e a Rua Visconde do Uruguai. O bloqueio também começará às 14h e irá até 21h59. No local também há concentração de bares e também é ponto de encontro de torcidas organizadas do Flamengo. A alternativa para carros e ônibus que utilizam a via é seguir pelas Ruas Saldanha Marinho e Barão do Amazonas para acessar a Marechal Deodoro.

O duelo entre Flamengo e Athletico Paranaense, valendo o título da principal competição entre clubes da América, está marcado para iniciar às 17h, em Guayaquil, no Equador. Em caso de conquista do tricampeonato, o rubro-negro carioca, que retornará domingo ao Rio de Janeiro, informou que não fará festas nas ruas do Rio de Janeiro devido ao segundo turno das eleições presidenciais.