Trânsito normal na volta às aulas em Niterói

Niterói registrou trânsito normal na volta às aulas. Nesta segunda-feira as escolas reabriram em várias cidades do Brasil e do estado do Rio. Em Niterói não foi diferente. Mas ao contrário do esperado, a cidade teve movimentação tranquila no horário do meio dia, intervalo entre os turnos da manhã e tarde nos colégios.

Na rua Miguel de Frias, em frente ao Colégio São Vicente chegou a ter até movimentação de veículos, inclusive vans de transporte escolar, em fila dupla por volta das 11h 40. Voltando lá as 12h 05, o fluxo havia melhorado, sem maiores dificuldades.



Fila dupla em frente ao Colégio São Vicente

Apesar da movimentação, o trânsito flui sem dificuldades

Mesma coisa na rua Paulo César, próximo a Avenida Roberto Silveira. Mesmo com cinco vans em frente ao colégio La Salle Abel, o trânsito fluía normalmente. Os pais esperavam os filhos a pé, em frente ao portão principal da unidade escolar.



Rua Paulo César





Por outro lado, em São Domingos, na Rua José Bonifácio, em frente ao colégio Marília Mattoso, praticamente não havia movimentação de carros. O único registro, por volta das 11h50, foi do grande número de carros estacionados em cima das calçadas e nas ciclofaixas. Fora isso, movimentação tranquila.

Rua José Bonifácio

Porta do Colégio Marília Mattoso

Um dos fatores que podem ter gerado esse trânsito mais tranquilo é o de que muitos alunos começam a ir para a escola depois da semana do carnaval, já que algumas das aulas são reduzidas.