Trânsito na BR-101 normaliza após incêndio em caminhão de gás

O trânsito na BR-101, no trecho entre São Gonçalo e Niterói, já está normalizado. Motoristas enfrentaram até 6 km de retenção por causa de um caminhão cheio de botijão de gás que pegou fogo. O incidente aconteceu na altura de Neves, no KM 317 na pista sentido Niterói e os bombeiros foram acionados às 7h34min e estiveram no local contendo as chamas.

Ainda não se sabe o que causou o incêndio mas as duas pistas tiveram que ser interditadas pelo risco de explosões que poderiam causar. Duas pessoas estavam no caminhão e não se feriram.

O trânsito ficou congestionado nos dois sentidos, Niterói e São Gonçalo, e na pista sentido Niterói os motoristas desviaram pela do Gradim. Foram retirados os botijões de gás do caminhão e eles foram colocados no acostamento da via, junto com carrinhos para o transporte deles e outros materiais que estavam no veículo.

A Arteris Fluminense informou que prestou apoio no local junto com os militares e a Polícia Rodoviária Federal (PRF).