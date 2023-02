Transito: movimentação tranquila em direção às praias

A manhã deste sábado é de movimentação tranquila em direção às praias da Região Oceânica de Niterói. Embora o sol tenha aparecido timidamente, na manhã deste sábado (11), a previsão é de céu nublado com pancadas de chuva moderada a forte acompanhadas de raios e rajadas de vento, segundo a Defesa Civil Municipal.

De acordo com monitoramento de câmeras da NitTrans, o trânsito da Rótula de Camboinhas, que dá acesso às praias de Camboinhas e Piratininga, está fluindo sem retenções. O mesmo acontece no Túnel Charitas-Cafubá, que conecta as regiões Sul e Oceânica, e na chegada ao Trevo de Piratininga, na altura do shopping Itaipu Multicenter.

Túnel Charitas-Cafubá – Foto: Divulgação/NitTrans

Previsão do tempo

Áreas de instabilidade devido aos ventos em níveis médios e altos e a alta disponibilidade de umidade manterão o tempo instável na cidade de Niterói. A previsão é de predomínio de céu nublado com pancadas de chuva moderada a forte acompanhadas de raios e rajadas de vento nos períodos da tarde e noite no sábado e no domingo (12).

A Defesa Civil ainda alerta que há condições meteorológicas para ocorrência de acumulados de chuva elevados tanto em 1 hora quanto em 24 horas. Possíveis impactos na cidade: alagamentos, transbordo de rios, deslizamentos isolados e quedas de árvores.