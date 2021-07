Trânsito liberado na Alameda depois do acidente que matou uma mulher

A NitTrans informou que o trânsito na pista sentido Niterói na descida da região conhecida como Caixa D’água já foi liberado. Os agentes estavam sendo recebendo ajuda do do Centro Integrado de Segurança Pública para conduzir o trânsito no local depois que um caminhão guindaste atropelou um ônibus e três carros, ferindo 13 pessoas e matando uma na noite de hoje (6). O Trânsito ficou interditado por cerca de 4h.

A mulher morta foi identificada como Sandra Gomes Gouveia Corrêa, e um dos feridos gravemente como José Gilson Mendonça.

De acordo com testemunhas, o caminhão já desceu a pista buzinando e pedindo para abrirem caminho pois ele estava sem freio. Na altura do hospital Getulinhho, uma fila de carros começou a se formar quando o sinal fechou e o motorista com medo de passar por cima dos veículos, decidiu jogar o caminhão em cima do ônibus, pois julgou que um veículo de grande porte poderia suportar melhor a batida.

A batida também atingiu pelo menos outros dois carros. Um Renault Sandero branco, placa PZH 1754 e um carro que aparentava ser um Ford Ka branco. Este último veículo ficou completamente destruído e não foi possível identificar a placa.