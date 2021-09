Transição na gestão da folha de pagamento dos servidores de Niterói é iniciada

Em agosto aconteceu o pregão para escolher a empresa que vai gerir a folha de pagamento dos servidores ativos e inativos da Prefeitura de Niterói. O banco vencedor foi o Itaú. Os funcionários da Prefeitura receberão as orientações sobre o cronograma de transição e a elegibilidade aos benefícios concedidos pelo banco.

Os servidores que não são clientes do Itaú devem abrir uma nova conta na qual passarão a receber o salário. É possível abrir a conta pela internet ou nas agências físicas. A recomendação é que a abertura seja feita o mais rápido possível. A Prefeitura vai criar pontos de apoio para que os servidores possam fazer o cadastramento das contas. Os servidores que já são clientes do banco não precisam abrir uma nova conta. Basta realizar o aceite da transferência do seu salário para a sua conta atual, o que pode ser feito pelo site do Itaú, app ou caixa eletrônico.

De acordo com o Itaú, entre os benefícios que serão oferecidos aos servidores, estão isenções de tarifas dos pacotes de serviços, anuidade grátis no cartão de crédito, taxas diferenciadas, acesso à plataforma de compras iupp, descontos no seguro Auto e acesso à Tag Itaú, solução de pagamento automático de pedágios e estacionamentos sem mensalidade, exclusiva para os clientes do banco (em parceria com a ConectCar).

O banco Itaú foi o vencedor da disputa do pregão que aconteceu em agosto e pôde assumir o serviço nos próximos cinco anos pelo valor de R$ 80,4 milhões. O lance mínimo estabelecido era de R$ 61 milhões, um ágio de aproximadamente 25%. A Secretaria de Administração de Niterói ressalta que o lance mínimo foi calculado de acordo com a inflação média do país, número de servidores, cotação do mercado de folhas licitadas em outros municípios e análise da receita municipal.