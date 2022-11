Transição debate futuro das cidades com Rodrigo Neves e Frente Nacional de Prefeitos

O ex-prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, integrante do grupo de transição temático de Cidades do presidente eleito Lula, participou nesta terça-feira (22) de uma importante reunião na sede do PDT, em Brasília, com o presidente da Frente Nacional dos Prefeitos, Edvaldo Nogueira, prefeito de Aracaju (SE), gestores públicos, prefeitos de capitais e membros da sociedade civil. Pautas importantes como moradia e mobilidade urbana fizeram parte da agenda do encontro.

De acordo com Rodrigo Neves, foi discutida a importância de reestruturar as políticas públicas para resgatar o desenvolvimento dos municípios. “As cidades tem sofrido sem a ajuda do Governo Federal nesses últimos anos. Para mudar esse quadro, precisamos estreitar os laços e fortalecer o debate integrado” – ponderou.

A retomada do diálogo sobre o pacto federativo vem sendo reforçada pela FNP, assim como a criação de uma Instância Federativa Plena, para processar as agendas elencadas pelos Entes, com a participação de municípios, estados e União.

“O presidente Lula precisa colocar prefeitos, governadores, e o governo federal em uma grande concertação para juntos enfrentarmos as dificuldades e os problemas que estão postos para nós”, declarou o presidente da FNP, Edvaldo Nogueira.