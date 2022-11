Transição: Alckmin anuncia Pérsio Árida e André Lara Resende para área econômica

Guido Mantega também participará, mas em área a ser definida

André Lara Resende, Nelson Barbosa, Guilherme Mello e Pérsio Arida. Estes foram os primeiros nomes anunciados pelo vice-presidente eleito, Gerando Alckmin (PSB), para o grupo técnico de economia, durante a transição para o governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). De acordo com Alckmin, o ex-ministro da Fazenda de Dilma Rousseff, Guido Mantega, também participará, mas ainda não há especificação para qual grupo técnico.

O ex-governador de São Paulo frisou que, de acordo com orientação de Lula, quem está no grupo técnico, não fará, necessariamente, parte do governo.

Um dos formuladores do Plano Real, o economista André Lara Resende declarou voto em Lula já no primeiro turno das últimas eleições. Ele presidiu o BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), na gestão de Fernando Henrique Cardoso. Em 2018, Resende assessorou a candidatura de Marina Silva (Rede).

Outro “pai” do Plano Real, Pérsio Arida também declarou voto em Lula.

Já Guilherme Mello é professor da Unicamp, pertence à Fundação Perseu Abramo e foi um dos principais representantes da campanha petista, na área econômica.

Nelson Barbosa foi ministro da Fazenda de Dilma.

Geraldo Alckmin destaca que, apesar das divergências econômicas entre os quatro – liberais e desenvolvimentistas – tratam-se de visões que “se complementam, se somam”.

“Não são visões opostas. É uma fase transitória para discutir, elaborar propostas, definir questões”, observou o vice de Lula, ressaltando ainda que a tarefa mais urgente é a recomposição do orçamento.

“O que é mais urgente é a questão social. Garantir o Bolsa Família de R$ 600. Implementar R$ 150 para família que tem criança com menos de 6 anos. A fome, onde a questão social é mais grave, é justamente nessa família com criança pequena”.

Assistência social

Para a área de assistência social, foi anunciado o nome da senadora e terceira colocada nas eleições de 2 de outubro, Simone Tebet (MDB) – confirmada mais cedo. Além dela, as ex-ministras Márcia Lopes (PT) e Tereza Campello; e André Quintão, deputado estadual petista de Minas Gerais.

A assinatura da portaria que instala o gabinete de transição ocorreu nesta terça-feira (8). O local dos trabalhos da equipe é o CCBB (Centro Cultural Banco do Brasil).

São, no total, 31 grupos temáticos, como desenvolvimento social e economia, além dos comitês políticos, liderados por partidos aliados do PT.