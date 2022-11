Transição: Alckmin anuncia Freixo para GT de Turismo

Trata-se da última convocação, que também conta com Janones, Minc, Marina, políticos, técnicos e ex-ministros

O coordenador do governo de transição e vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, anunciou, hoje, os últimos nomes que comporão a transição de governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que assume a Presidência da República em 1º de janeiro de 2023. Dentre eles, consta o do segundo colocado na eleição para o Governo do Estado do Rio de Janeiro, o atual deputado federal niteroiense, Marcelo Freixo (PSB), que será um dos membros do grupo de trabalho (GT) de Turismo.

Foto: Agência Brasil

Janones a Manuela D`Ávilla

Popular e ativo colaborador de Lula nas redes sociais, o deputado federal André Janones (Avante-MG) e a jornalista Manuela D`Ávilla – candidata a vice-presidente na chapa de Fernando Haddad (PT), em 2018 -, integrarão a equipe de Comunicação Social; o físico Ricardo Galvão, que dirigiu o Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) – e saiu do atual governo de Jair Bolsonaro, após denunciar o aumento de queimadas na Amazônia – ficará no grupo de Ciência e Tecnologia; o Ex-chanceler, Aloysio Nunes Ferreira (PSDB-SP) – que já foi ministro de Michel Temer (MDB) e Fernando Henrique (PSDB) -, integrará o núcleo de Relações Exteriores.

Foram selecionados, no total, mais de 160 pessoas, em 16 dos 31 grupos técnicos da equipe de transição do futuro governo.

Candidata a vice-presidente na chapa de Ciro Gomes (PDT), em 2018, a senadora Kátia Abreu (PP-TO) trabalhará no núcleo temático de Agricultura, Pecuária e Abastecimento. A ex-ministra e deputada federal eleita por São Paulo, Marina Silva (Rede), integrará o grupo técnico de Meio Ambiente.

Cerimonial

Com o apoio da futura primeira-dama, Janja Silva, a coordenação da posse ficará a cargo de Gleide Andrade e do embaixador Fernando Igreja, que será o responsável pelo cerimonial.

Confira a lista completa:

AGRICULTURA

Carlos Fávero , agropecuarista e senador por MT;

, agropecuarista e senador por MT; Evandro Gussi , presidente da União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia;

, presidente da União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia; Joe Vale , engenheiro florestal;

, engenheiro florestal; Katia Abreu , ex-ministra da Agricultura;

, ex-ministra da Agricultura; Luiz Carlos Guedes , ex-ministro da Agricultura;

, ex-ministro da Agricultura; Neri Geller , ex-ministro da Agricultura;

, ex-ministro da Agricultura; Silvio Crestana , ex-diretor-presidente da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária;

, ex-diretor-presidente da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária; Tatiana de Abreu Sá, ex-diretora-executiva da Embrapa.

CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Alexandre Navarro , Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas;

, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas; André Leandro Magalhães , ex-presidente do Dataprev;

, ex-presidente do Dataprev; Celso Pansera , ex-ministro da Ciência e Tecnologia;

, ex-ministro da Ciência e Tecnologia; Ildeu de Castro Moreira , doutor em física pela UFRJ;

, doutor em física pela UFRJ; Glaucius Oliva , professor Titular do Instituto de Física de São Carlos;

, professor Titular do Instituto de Física de São Carlos; Ima Vieira , agrônoma com mestrado em genética e doutorado em Ecologia;

, agrônoma com mestrado em genética e doutorado em Ecologia; Iraneide Soares da Silva , doutora em História e integrante do Núcleo de Estudos e Pesquisas em História e Memória da Escravidão e do Pós-Abolição da UESPI;

, doutora em História e integrante do Núcleo de Estudos e Pesquisas em História e Memória da Escravidão e do Pós-Abolição da UESPI; Leoni Andrade , diretor de Tecnologia e Inovação do Senai;

, diretor de Tecnologia e Inovação do Senai; Luis Manuel Rebello Fernandes , professor do Instituto de Relações Internacionais (IRI) da PUC-RJ;

, professor do Instituto de Relações Internacionais (IRI) da PUC-RJ; Luiz Antônio Elias , ex-secretário executivo do Ministério da Ciência e Tecnologia;

, ex-secretário executivo do Ministério da Ciência e Tecnologia; Ricardo Galvão , ex-presidente do Inpe;

, ex-presidente do Inpe; Sergio Machado Resende, ex-ministro da Ciência e Tecnologia.

COMUNICAÇÃO SOCIAL

André Janones , deputado federal;

, deputado federal; Antonia Pelegrino , roteirista e produtora premiada pela Academia Brasileira de Letras e Academia do Cinema Brasileiro;

, roteirista e produtora premiada pela Academia Brasileira de Letras e Academia do Cinema Brasileiro; Flavio Silva Gonçalves , mestre em Políticas de Comunicação e Cultura pela Universidade de Brasília;

, mestre em Políticas de Comunicação e Cultura pela Universidade de Brasília; Florestan Fernandes Junior , jornalista;

, jornalista; Helena Chagas , jornalista e ex-ministra da Secretaria de Comunicação Social;

, jornalista e ex-ministra da Secretaria de Comunicação Social; Hélio Doyle , jornalista, consultor em comunicação e política e professor aposentado da Universidade de Brasília;

, jornalista, consultor em comunicação e política e professor aposentado da Universidade de Brasília; João Brant , consultor em políticas de comunicação e cultura

, consultor em políticas de comunicação e cultura Laurindo Leal Filho , jornalista, sociólogo, professor universitário e escritor;

, jornalista, sociólogo, professor universitário e escritor; Manuela D’Ávila , jornalista e ex-deputada federal;

, jornalista e ex-deputada federal; Octávio Costa , presidente da Associação Brasileira de Imprensa;

, presidente da Associação Brasileira de Imprensa; Tereza Cruvinel , jornalista;

, jornalista; Viviane Ferreira, diretora, roteirista, produtora e cineasta brasileira.

DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

Célia Watanabe , mestra em gestão de políticas públicas e pesquisadora em desenvolvimento rural sustentável;

, mestra em gestão de políticas públicas e pesquisadora em desenvolvimento rural sustentável; Elisangela Araújo , coordenadora de Formação e Educação Profissional da Confederação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura Familiar;

, coordenadora de Formação e Educação Profissional da Confederação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura Familiar; Givanilson Porfírio da Silva , assessor da Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares;

, assessor da Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares; João Grandão , ex-deputado federal;

, ex-deputado federal; José Josivaldo Oliveira , membro da coordenação Nacional do Movimento dos Atingidos por Barragens;

, membro da coordenação Nacional do Movimento dos Atingidos por Barragens; Luiz Henrique Gomes de Moura , engenheiro florestal, foi professor substituto da Universidade de Brasília em Educação do Campo;

, engenheiro florestal, foi professor substituto da Universidade de Brasília em Educação do Campo; Maria Josana Lima Oliveira , coordenadora-geral da Confederação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura Familiar;

, coordenadora-geral da Confederação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura Familiar; Miguel Rossetto , ex-ministro do Desenvolvimento Agrário;

, ex-ministro do Desenvolvimento Agrário; Pedro Uczai , deputado federal;

, deputado federal; Robervone Nascimento , doutora em Agronomia e servidora do INCRA.

, doutora em Agronomia e servidora do INCRA. Vanderlei Ziger, presidente da União Nacional das Cooperativas de Agricultura Familiar e Economia Solidária.

DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Camilo Santana , ex-governador do Ceará e senador eleito;

, ex-governador do Ceará e senador eleito; Esther Bemerguy , ex-secretária do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social da Presidência da República;

, ex-secretária do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social da Presidência da República; Helder Barbalho , governador do Pará;

, governador do Pará; Jonas Paulo Neves , ex-coordenador-executivo do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social do estado da Bahia;

, ex-coordenador-executivo do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social do estado da Bahia; Otto Alencar , senador;

, senador; Randolfe Rodrigues , senador;

, senador; Raimunda Monteiro , mestre em planejamento de Desenvolvimento Regional, doutora em ciências socioambientais

, mestre em planejamento de Desenvolvimento Regional, doutora em ciências socioambientais Tânia Bacellar; ex-secretária Nacional de Políticas Regionais do Ministério da Integração Nacional.

JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

Andrei Passos Rodrigues , delegado da Polícia Federal;

, delegado da Polícia Federal; Camila Nunes , doutora em Sociologia pela USP;

, doutora em Sociologia pela USP; Carol Proner , doutora em Direitos Humanos;

, doutora em Direitos Humanos; Cristiano Zanin , advogado;

, advogado; Flavio Dino , ex-governador do Maranhão e senador eleito;

, ex-governador do Maranhão e senador eleito; Gabriel Sampaio , ex-secretário de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça;

, ex-secretário de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça; Jacqueline Sinhoretto , doutora em Sociologia pela USP;

, doutora em Sociologia pela USP; Marcio Elias Rosa , ex-secretário estadual de Justiça de São Paulo;

, ex-secretário estadual de Justiça de São Paulo; Marco Aurélio Carvalho , advogado;

, advogado; Marivaldo Pereira , advogado;

, advogado; Marta Machado , professora da Fundação Getúlio Vargas;

, professora da Fundação Getúlio Vargas; Omar Aziz , senador;

, senador; Paulo Teixeira , deputado;

, deputado; Pierpaolo Cruz Bottini , advogado;

, advogado; Sheila Carvalho , advogada Internacional de Direitos Humanos, professora e ativista;

, advogada Internacional de Direitos Humanos, professora e ativista; Tamires Gomes Sampaio , advogada, mestra em Direito Político e Econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie;

, advogada, mestra em Direito Político e Econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie; Wadih Damous, advogado, ex-presidente da OAB-RJ e ex-deputado.

MEIO AMBIENTE

Carlos Minc , ex-ministro do Meio Ambiente;

, ex-ministro do Meio Ambiente; Izabella Teixeira , ex-ministra do Meio Ambiente;

, ex-ministra do Meio Ambiente; Jorge Viana , senador;

, senador; José Carlos da Lima Costa, advogado com especialização em direito ambiental e ex-secretario-chefe da Casa Civil do Pará;

advogado com especialização em direito ambiental e ex-secretario-chefe da Casa Civil do Pará; Marilene Correia da Silva Freitas , professora da Universidade Federal do Amazonas;

, professora da Universidade Federal do Amazonas; Marina Silva , ex-ministra do Meio Ambiente;

, ex-ministra do Meio Ambiente; Pedro Ivo , ambientalista e dirigente nacional da Rede Sustentabilidade;

, ambientalista e dirigente nacional da Rede Sustentabilidade; Silvana Vitorassi, doutora em educação ambiental, especialista em gestão ambiental.

MINAS E ENERGIA

Anderson Adauto , ex-ministro dos Transportes;

, ex-ministro dos Transportes; Deyvid Barcelar , coordenador-geral da Federação Única dos Petroleiros;

, coordenador-geral da Federação Única dos Petroleiros; Fernando Ferro , ex-deputado

, ex-deputado Giles Azevedo , ex-secretário executivo do Gabinete Pessoal da Presidência no governo Dilma;

, ex-secretário executivo do Gabinete Pessoal da Presidência no governo Dilma; Guto Quintel , membro do conselho diretor do Centro de Empreendedorismo da Amazônia;

, membro do conselho diretor do Centro de Empreendedorismo da Amazônia; Ikaro Chaves , diretor da Associação dos Engenheiros e Técnicos do Sistema Eletrobras;

, diretor da Associação dos Engenheiros e Técnicos do Sistema Eletrobras; Jean Paul Prates , senador;

, senador; Magda Chambriard , coordenadora de pesquisa na FGV Energia;

, coordenadora de pesquisa na FGV Energia; Mauricio Tomasquin , ex-secretário-executivo e ex-ministro interino de Minas e Energia;

, ex-secretário-executivo e ex-ministro interino de Minas e Energia; Nelson Hubner , ex-secretário-executivo e ex-ministro interino de Minas e Energia;

, ex-secretário-executivo e ex-ministro interino de Minas e Energia; Robson Sebastião Formica , integra a Coordenação Nacional do Movimento dos Atingidos por Barragens;

, integra a Coordenação Nacional do Movimento dos Atingidos por Barragens; William Nozaki, professor de Ciência Politica e Economia da Escola de Sociologia e Politica de São Paulo.

PESCA

Altemir Gregolin , ex-ministro da Pesca;

, ex-ministro da Pesca; Antônia do Socorro Pena da Gama , professora da UFOPA em Santarém e doutora em Educação;

, professora da UFOPA em Santarém e doutora em Educação; Carlos Alberto da Silva Leão , ex-superintendente de Pesca e Aquicultura da Pará;

, ex-superintendente de Pesca e Aquicultura da Pará; Carlos Alberto Pinto dos Santos , secretário-executivo da Comissão Nacional de Fortalecimento das Reservas Extrativistas e Povos Tradicionais Costeiros e Marinhos;

, secretário-executivo da Comissão Nacional de Fortalecimento das Reservas Extrativistas e Povos Tradicionais Costeiros e Marinhos; Cristiano Wellington Norberto Ramalho , professor de sociologia da Universidade Federal de Pernambuco e especialista em pesca e aquicultura;

, professor de sociologia da Universidade Federal de Pernambuco e especialista em pesca e aquicultura; Ederson Pinto da Silva , ex-diretor-geral do Departamento de Pesca, Aquicultura, Quilombolas e Unidades Indígenas da Secretaria do Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo do Rio Grande do Sul;

, ex-diretor-geral do Departamento de Pesca, Aquicultura, Quilombolas e Unidades Indígenas da Secretaria do Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo do Rio Grande do Sul; Flávia Lucena Frédou , professora titular da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE);

, professora titular da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE); Joao Felipe Nogueira Matias, engenheiro de pesca, doutor em biotecnologia dos recursos pesqueiros e ex-secretário de Planejamento e Ordenamento da Aquicultura do Ministério da Pesca.

POVOS ORIGINÁRIOS

Benki Piyãko , também conhecido Benki Ashaninka, É representante político e xamânico do povo Ashaninka;

, também conhecido Benki Ashaninka, É representante político e xamânico do povo Ashaninka; Célia Nunes Correa , também conhecida como Célia Xakriabá, é uma professora ativista indígena do povo Xakriabá em Minas Gerais. Integra a Articulação Nacional das Mulheres Indígenas Guerreiras da Ancestralidade. Deputada Eleita por Minas Gerais;

, também conhecida como Célia Xakriabá, é uma professora ativista indígena do povo Xakriabá em Minas Gerais. Integra a Articulação Nacional das Mulheres Indígenas Guerreiras da Ancestralidade. Deputada Eleita por Minas Gerais; Davi Kopenawa Yanomami , escritor, ator, xamã e líder político yanomami. Atualmente, é presidente da Hutukara Associação Yanomami, uma entidade indígena de ajuda mútua e etnodesenvolvimento;

, escritor, ator, xamã e líder político yanomami. Atualmente, é presidente da Hutukara Associação Yanomami, uma entidade indígena de ajuda mútua e etnodesenvolvimento; João Pedro Gonçalves da Costa , ex-deputado estadual, ex-senador pelo Amazonas, servidor do Incra aposentado, ex-Superintendente do INCRA e ex-presidente da Funai;

, ex-deputado estadual, ex-senador pelo Amazonas, servidor do Incra aposentado, ex-Superintendente do INCRA e ex-presidente da Funai; Joênia Batista de Carvalho , conhecida como Joênia Wapichana, é advogada e primeira mulher indígena a exercer a profissão no Brasil. Joênia é a primeira mulher indígena a ser eleita deputada federal;

, conhecida como Joênia Wapichana, é advogada e primeira mulher indígena a exercer a profissão no Brasil. Joênia é a primeira mulher indígena a ser eleita deputada federal; Juliana Cardoso , educadora, ativista dos movimentos sociais e sindical, vereadora pelo PT-SP. Foi eleita deputada federal pelo estado de São Paulo;

, educadora, ativista dos movimentos sociais e sindical, vereadora pelo PT-SP. Foi eleita deputada federal pelo estado de São Paulo; Marcio Augusto Freitas de Meira , historiador e antropólogo do Museu Paraense Emílio Goeldi, em Belém do Pará. Foi presidente da Funai entre 2007 e 2012;

, historiador e antropólogo do Museu Paraense Emílio Goeldi, em Belém do Pará. Foi presidente da Funai entre 2007 e 2012; Marivelton Baré , presidente da Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro;

, presidente da Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro; Sônia Bone de Souza Silva Santos , conhecida como Sônia Guajajara, é líder indígena brasileira e política filiada ao PSOL. É formada em Letras e em Enfermagem, especialista em Educação especial pela Universidade Estadual do Maranhão;

, conhecida como Sônia Guajajara, é líder indígena brasileira e política filiada ao PSOL. É formada em Letras e em Enfermagem, especialista em Educação especial pela Universidade Estadual do Maranhão; Tapi Yawalapiti, liderança e cacique do povo Yawalapíti da região do alto Xingu.

PREVIDÊNCIA

Alessandro Antônio Stefanutto , procurador federal, ex-Coordenador-Geral de Administração das Procuradorias, ex-chefe da Procuradoria Federal Especializada do INSS;

, procurador federal, ex-Coordenador-Geral de Administração das Procuradorias, ex-chefe da Procuradoria Federal Especializada do INSS; Eduardo Fagnani, professor doutor do Instituto de Economia da Unicamp, coordenador da Pós-Graduação em Desenvolvimento, pesquisador do Centro de Estudos Sindicais e do Trabalho;

professor doutor do Instituto de Economia da Unicamp, coordenador da Pós-Graduação em Desenvolvimento, pesquisador do Centro de Estudos Sindicais e do Trabalho; Fabiano Silva , coordenador na Comissão de Direitos e Prerrogativas da OAB-SP, membro da Comissão de Previdência da OAB-SP e da Comissão de Previdência do Conselho Federal da OAB;

, coordenador na Comissão de Direitos e Prerrogativas da OAB-SP, membro da Comissão de Previdência da OAB-SP e da Comissão de Previdência do Conselho Federal da OAB; Jane Berwanger , professora, advogada e doutora em direito previdenciário;

, professora, advogada e doutora em direito previdenciário; José Pimentel , ex-senador;

, ex-senador; Luiz Antônio Adriano da Silva, secretário-geral nacional do Solidariedade.

RELAÇÕES EXTERIORES

Aloysio Nunes Ferreira , ex-ministro das Relações Exteriores;

, ex-ministro das Relações Exteriores; Aldo Faleiro , ex-assessor para assuntos internacionais da Presidência da República;

, ex-assessor para assuntos internacionais da Presidência da República; Celso Amorim , diplomata e ex-ministro das Relações Exteriores;

, diplomata e ex-ministro das Relações Exteriores; Cristovam Buarque , ex-governador do DF e ex-ministro da Educação;

, ex-governador do DF e ex-ministro da Educação; Monica Valente , ex-secretária de Relações Internacionais do PT;

, ex-secretária de Relações Internacionais do PT; Pedro Abramovay , ex-secretário de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça;

, ex-secretário de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça; Romênio Pereira, secretário de Relações Internacionais do PT.

SAÚDE

Alexandre Padilha , deputado e ex-ministro da Saúde;

, deputado e ex-ministro da Saúde; Arthur Chioro , ex-ministro da Saúde;

, ex-ministro da Saúde; Humberto Costa , senador e ex-ministro da Saúde;

, senador e ex-ministro da Saúde; José Gomes Temporão , ex-ministro da Saúde;

, ex-ministro da Saúde; Fernando Pigatto , presidente do Conselho Nacional da Saúde.

, presidente do Conselho Nacional da Saúde. Lucia Souto , presidente do Centro Brasileiro de Estudos da Saúde, Médica sanitarista;

, presidente do Centro Brasileiro de Estudos da Saúde, Médica sanitarista; Ludhmila Hajjar , professora associada da Faculdade de Medicina da USP, coordenadora de Cardio-Oncologia do Instituto do Coração do Hospital das Clínicas e Coordenadora de Cardiologia do Instituto do Câncer do estado de São Paulo;

, professora associada da Faculdade de Medicina da USP, coordenadora de Cardio-Oncologia do Instituto do Coração do Hospital das Clínicas e Coordenadora de Cardiologia do Instituto do Câncer do estado de São Paulo; Maria do Socorro de Souza , Doutora em educação e em ciências da saúde. É pesquisadora da Fiocruz e foi a primeira mulher a presidir o Conselho Nacional de Saúde;

, Doutora em educação e em ciências da saúde. É pesquisadora da Fiocruz e foi a primeira mulher a presidir o Conselho Nacional de Saúde; Miguel Srougi , professor Titular de Urologia da Faculdade de Medicina da USP e da Escola Paulista de Medicina, é uma personalidade de destaque e uma das principais referências nacionais na Oncologia;

, professor Titular de Urologia da Faculdade de Medicina da USP e da Escola Paulista de Medicina, é uma personalidade de destaque e uma das principais referências nacionais na Oncologia; Nísia Trindade Lima , cientista social e socióloga, é a atual presidente da Fundação Oswaldo Cruz. É a primeira mulher a comandar a Fiocruz em 120 anos de história da instituição, tendo sido a mais votada na eleição interna;

, cientista social e socióloga, é a atual presidente da Fundação Oswaldo Cruz. É a primeira mulher a comandar a Fiocruz em 120 anos de história da instituição, tendo sido a mais votada na eleição interna; Regina Fátima Feio Barroso , doutora em odontologia. Atualmente é Superintendente do Complexo Hospitalar Universitário da UFPA.

, doutora em odontologia. Atualmente é Superintendente do Complexo Hospitalar Universitário da UFPA. Roberto Kalil Filho, médico cardiologista, fundou o Centro de Cardiologia do Hospital Sírio-Libanês, é diretor clínico do Instituto do Coração (InCor) e professor titular da disciplina de cardiologia da Faculdade de Medicina da USP.

TRABALHO

Adilson Araújo , presidente da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil (CTB).

, presidente da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil (CTB). André Calixtre , pesquisador do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, foi chefe da Assessoria Técnica da Presidência do IPEA e assessor da Secretaria-geral da Presidência da República;

, pesquisador do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, foi chefe da Assessoria Técnica da Presidência do IPEA e assessor da Secretaria-geral da Presidência da República; Clemente Gantz Lucio , sociólogo, foi diretor técnico do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE) e membro do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social.

, sociólogo, foi diretor técnico do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE) e membro do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. Fausto Augusto Júnior , professor universitário e diretor Ttécnico do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos;

, professor universitário e diretor Ttécnico do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos; Laís Abramo , socióloga, mestre e doutora em Sociologia pela USP; foi diretora da Divisão de Desenvolvimento Social da Cepal, diretora da OIT no Brasil e especialista regional em Gênero e Trabalho da OIT para a América Latina;

, socióloga, mestre e doutora em Sociologia pela USP; foi diretora da Divisão de Desenvolvimento Social da Cepal, diretora da OIT no Brasil e especialista regional em Gênero e Trabalho da OIT para a América Latina; Miguel Torres , presidente da Força Sindical;

, presidente da Força Sindical; Patrícia Vieira Trópia , doutora em Ciências Sociais pela Unicamp, docente do Instituto de Ciências Sociais da Universidade Federal de Uberlândia;

, doutora em Ciências Sociais pela Unicamp, docente do Instituto de Ciências Sociais da Universidade Federal de Uberlândia; Ricardo Patah , presidente da União Geral dos Trabalhadores (UGT);

, presidente da União Geral dos Trabalhadores (UGT); Sandra Brandão , economista, mestre em Economia pela Unicamp;

, economista, mestre em Economia pela Unicamp; Sérgio Nobre, presidente Nacional da Central Única dos Trabalhadores (CUT).

TRANSPARÊNCIA, INTEGRIDADE E CONTROLE

Ailton Cardozo , advogado e procurador do estado da Bahia.

, advogado e procurador do estado da Bahia. Claudia Aparecida de Souza Trindade , procuradora da Fazenda Nacional;

, procuradora da Fazenda Nacional; Cléucio Santos Nunes , doutor em Direito do Estado pela UnB e mestre em Direito Ambiental pela Universidade Católica de Santos;

, doutor em Direito do Estado pela UnB e mestre em Direito Ambiental pela Universidade Católica de Santos; Eugênio Aragão , ex-ministro da Justiça;

, ex-ministro da Justiça; Jorge Messias , procurador da Fazenda Nacional;

, procurador da Fazenda Nacional; Juliano José Breda , advogado, pós-doutor em Direitos Fundamentais e Democracia pela Universidade de Coimbra;

, advogado, pós-doutor em Direitos Fundamentais e Democracia pela Universidade de Coimbra; Luiz Augusto Fraga Navarro de Britto Filho , advogado e ex-ministro da Controladoria-Geral da União;

, advogado e ex-ministro da Controladoria-Geral da União; Luiz Carlos Rocha , advogado, mestre em direitos fundamentais;

, advogado, mestre em direitos fundamentais; Manoel Caetano Ferreira Filho , procurador de Estado aposentado, escritor, professor da UFPR e advogado;

, procurador de Estado aposentado, escritor, professor da UFPR e advogado; Mauro Meneze s, advogado e ex-presidente da Comissão de Ética Pública da Presidência da República;

s, advogado e ex-presidente da Comissão de Ética Pública da Presidência da República; Paulo Câmara , governador de Pernambuco;

, governador de Pernambuco; Vânia Viera , ex-diretora de Prevenção à Corrupção da CGU e ex-secretária de Transparência e Controle do governo do Distrito Federal.

, ex-diretora de Prevenção à Corrupção da CGU e ex-secretária de Transparência e Controle do governo do Distrito Federal. Arialdo Pinho , ex-secretário da Casa Civil do Ceará;

, ex-secretário da Casa Civil do Ceará; Chieko Aoki , administradora e empresária do setor hoteleiro;

, administradora e empresária do setor hoteleiro; Carina Câmara , superintendente da Secretaria de Turismo do Piauí;

, superintendente da Secretaria de Turismo do Piauí; Luiz Barreto , ex-ministro do Turismo;

, ex-ministro do Turismo; Marcelo Freixo , deputado federal;

, deputado federal; Veneziano Vital do Rego , senador;

, senador; Marta Suplicy , ex-ministra da Cultura e ex-ministra do Turismo;

, ex-ministra da Cultura e ex-ministra do Turismo; Orsine Oliveira Júnior, ex-secretário de Turismo do Amazonas.

TURISMO