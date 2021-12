Tragédia na filmagem. Alec Baldwin publica carta elogiando equipe

O ator Alec Baldwin publicou no Instagram nesta quinta-feira uma carta em defesa do elenco e da produção do filme “Rust” após a tragédia que matou a diretora Halyna Hutchins.

O texto, escrito coletivamente, teria o objetivo de desmentir “versões inadequadas” sobre o trablho realizado no set, que vem sendo alvo de críticas desde o início das investigações sobreo caso.

“As descrições de ‘Rust’ como um local de trabalho caótico, perigoso e explorador são falsas e tiram a atenção do que mais importa: a memória de Halyna Hutchins e a necessidade de encontrar alternativas mais modernas e práticas mais seguras para a desatualizada indústria de armas de fogo”, diz o texto.