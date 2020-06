TRAGÉDIA EM ICARAÍ

Um casal caiu de um prédio em Icaraí no final da noite desta quinta-feira (25) em Icaraí, zona sul de Niterói. As informações neste momento são desencontradas. Teria havido uma briga entre eles e ambos caíram do apartamento, policiais que estão no local dizem que não dá para afirmar se eles caíram acidentalmente durante a discussão ou se trata-se de um homicídio seguido de suicídio. A polícia não quis informar a identidade do casal, apenas disse que o homem tem 51 anos e a mulher 54. O vidro da janela do apartamento está quebrado.

Mas uma testemunha ouvida pela nossa reportagem, moradora da rua Moreira César, disse ter visto tudo o que aconteceu. Ela informou que estava em casa quando começou a ouvir gritos de uma mulher, ao ir a janela, viu um casal brigando na varanda do apartamento. A briga se estendeu para a sala e em princípio pensou que era uma briga comum de casal, mas o homem começou a agredir muito a mulher, subindo em cima dela e a estrangulando. Ainda segundo a testemunha, ele teria levado a vítima para a varanda desmaiada. Neste momento vizinhos começaram a gritar pedindo socorro e o chamando de covarde, mas o homem continuou as agressões, mesmo com a mulher aparentemente desacordada. Ele teria jogado um objeto para quebrar o vidro da varanda e em seguida jogado a mulher que ainda estava desacordada. Em seguida, segundo a testemunha ele se jogou com a intenção de se matar.

O casal caiu do 12 andar

O fato aconteceu no prédio Laura Ferreira Pinto, número 67, da rua Alvares de Azevedo. O casal caiu do 12 andar e os corpos caíram em cima do telhado do Hortifruti, que fica ao lado do prédio.

Um grande número de policiais militares, guardas municipais e bombeiros estão no local. A polícia Civil ainda não chegou ao local para fazer a perícia. Há informações que policiais militares estão neste momento no apartamento. Um boato de que uma criança também teria caído não foi confirmado até agora.

* Em apuração