Tragédia anunciada: Médico postou foto de fenda na rocha em 2012

Dez pessoas morreram após o rompimento de um bloco rochoso no Lago Furnas, em Capitólio – Minas Gerais, no início da tarde de sábado (8). As vítimas fatais têm entre 14 e 68 anos e mais 32 pessoas foram atendidas, sendo que 27 liberadas com ferimentos leves. Ao todo quatro embarcações foram atingidas e a Marinha do Brasil abriu um

inquérito para investigar o acidente, que aconteceu por volta das 12h30min e tem a causa questionável.

Vários podem ter sido os motivos do deslocamento da rocha, desde a intensa chuva que predominou desde a semana passada a região, até mesmo erosão natural através dos agentes externos. Mas a tragédia havia sido anunciada há 10 anos. O médico Flávio Freitas postou um vídeo nas redes sociais explicando a postagem que fez em 2012, no local exato da queda do bloco rochoso. Na ocasião ele postou uma foto com o rochedo e uma fenda com uma legenda dizendo que a pedra iria cair. “Visualmente era uma coisa que sem dúvida alguma apresentava algum risco de queda. (…) Tirei essa foto em 2012 e a única diferença é que o nível das águas estava bem mais alto em torno de 10 a 12

metros acima do que está hoje. Esse rochedo parecia um pouco menor do que realmente ele está hoje”, explicou.

Vários vídeos que circularam na internet mostram passageiros de alguns barcos alertando, quem estava mais próximo da rocha, sobre algumas pedras que estavam caindo. Algumas horas antes do acidente a Defesa Civil chegou a emitir um alerta sobre chuvas intensas na região e também a possibilidade de “cabeça d’água”. Polícia Civil investiga o caso além da Marinha ter aberto inquérito para também apurar o acidente. O prefeito de Capitólio, Cristiano Geraldo da Silva (Progressista) anunciou o fechamento do turismo aquático na cidade, a entrada nos cânions e as buscas com

mergulhadores continuam.

As 10 vítimas foram identificadas como: Julio Borges Antunes, 68 anos, natural de Alpinópolis (MG); Maycon Douglas de Osti, 24 anos, nascido em Campinas; Camila da Silva Machado, 18 anos, nascida em Paulínia; Sebastião Teixeira da Silva, 64 anos, natural de Anhumas; Marlene Augusta Teixeira da Silva, 57 anos, natural de Itaú de Minas; Geovany Teixeira da Silva, 37 anos, natural de Itaú de Minas; Geovany Gabriel Oliveira da Silva, 14 anos, natural de Alfenas; e Thiago Teixeira da Silva Nascimento, 35 anos, nascido em Passos.