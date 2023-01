Tráfico sequestra ônibus e fecha ruas no Jardim Catarina

Desde o fim de semana o clima voltou a ficar tenso no bairro. Moradores estão com apreensivos e com medo.



Segundo o SETREJ – sindicato das empresas que atuam em São Gonçalo, outros sete coletivos foram ‘sequestrados’ por criminosos, ontem (30), por causa da violência e insegurança na região do Jardim Catarina.



Nos vídeos que circulam nas redes sociais, alguns ônibus bloqueavam por exemplo, a Rua 35, no Catarina Velho, e a Avenida Doutor Albino Imparato – a principal do bairro.



Nas imagens, é possível ver pelo menos um ônibus da Fagundes (Auto Ônibus Fagundes) e outro da Icaraí (Icaraí Auto Transportes), de portas abertas, atravessados nas ruas.



Em nota, a Polícia Militar não confirmou se fez operação ontem no Jardim Catarina. Mas informou que nos últimos 10 dias, mais de 50 ruas no bairro foram desobstruídas e que ontem, três homens foram detidos, além de dois rádios comunicadores e material entorpecente apreendidos.



A Polícia Militar também informou que ontem, retirou barricadas de 10 ruas na localidade.



De acordo com a PM, as empresas responsáveis pelos coletivos foram informadas para fazer a retirada dos ônibus. E o policiamento permanece intensificado na região para garantir a segurança da população e impedir ações criminosas no bairro.