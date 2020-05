Tráfico segue impondo o toque de recolher e isolamento social

Traficantes de vários pontos do estado, sobretudo de Niterói – como A Tribuna antecipou no último fim de semana – seguem impondo regras próprias para o isolamento social em várias localidades, entre as quais o conjunto de comunidades do chamado Complexo do Caramujo, na Zona Norte de Niterói. Na região, através de mensagens postadas nas redes sociais estão proibidos de se reunirem em depósitos de bebidas, bares e outros estabelecimentos.

“É proibido resenhas, pagodes, festas nas praças e quadras. Não é permitido ficar sentado em bares e depósitos. É obrigatório o uso de máscaras. A coisa está ficando séria e tem gente levando na brincadeira. Os governantes falaram para a população ficar de quarentena e respeitarem as ordens. Tem gente que está se fazendo de maluco. Já que vcs não estão respeitando as ordens dos governantes, a partir de hoje (07-05) passarão a respeitar a nossa”, diz a mensagem postada para moradores do Complexo do Caramujo.

No bairro de Bangu, na Zona Oeste do Rio, moradores relatam que um carro de som, com escolta de bandidos armados com fuzis, também estaria percorrendo várias ruas ordenando que moradores procurem ficar em casa e que não saiam para a rua após determinado horário. A Polícia Civil informou que de acordo com a 34ªDP (Bangu) há investigação em andamento para apurar o fato. Equipes da unidade realizaram operações e apreenderam e apreenderam armas e granadas em algumas localidades. Numa das imagens postadas em redes sociais, foi possível notar que o carro de som passando instruções em localidades, tinha escolta de dois homens (armados com fuzis).

Na Zona Norte do Rio, há outros bairro onde é relatado a ação do tráfico, determinando toque de recolher e proibindo aglomerações, sob ameaçada de “punição”, como Acari, Coelho Neto, e Fazenda Botafogo. Nessas localidades a polícia apura informes de pessoas que teriam sido inclusive agredidas pelos criminosos por não estarem utilizando máscaras ou por desobedecerem a ordem de ficarem em casa após determinado horário da noite, reunindo-se em grupos, na rua.

“O carro da lapada vai passar às 19h30. Não fique na rua batendo perna de bobeira Atenção, mamãe, não deixe suas crianças na rua. Não estamos de férias, estamos de quarentena. Durante o dia, se tiver que sair na rua, o uso de máscara é obrigatório. Quer fazer festa ? Churrasco ? Só vai ser permitido dentro de casa. O carro da lapada vai fiscalizar”, foi divulgado em áudios via redes sociais.