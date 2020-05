Tráfico manda mensagem para comunidades do Caramujo impondo ordens de isolamento social

“É proibido resenhas, pagodes, festas nas praças e quadras. Não é permitido ficar sentado em bares e depósitos. É obrigatório o uso de máscaras”. Para quem pensa que essas foram determinações e orientações das autoridades de Saúde para conter o avanço do coronavírus, dessa vez se enganou. Essas e outras orientações foram destinadas aos moradores do conjunto de comunidades do Complexo do Caramujo, na Zona Norte de Niterói, através das redes sociais, segundo comentários na região por criminosos ligados a facção criminosa Comando Vermelho (CV), na última quinta-feira (07).

A espécie de “cartilha” foi destinada aos moradores das comunidades do Caramujo, Bonfim, Caixa D`água, Morro do Céu, e Teixeira, com ordens expressas de proibição de aglomeração nas ruas ou em estabelecimentos.” A coisa está ficando séria e tem gente levando na brincadeira. Os governantes falaram para a população ficar de quarentena e respeitarem as ordens. Tem gente que está se fazendo de maluco. Já que vcs não estão respeitando as ordens dos governantes, a partir de hoje (07-05) passarão a respeitar a nossa”, diz parte da mensagem divulgada nas redes sociais.

Os autores da tal “cartilha” ainda acrescentaram que desejavam o “melhor para a região” e “se os governantes não estão tendo capacidade de dar um jeito, nós iremos dar”.