Traficantes usam jogador do Flamengo em embalagem de drogas

Uma apreensão de drogas curiosa aconteceu na tarde dessa quinta-feira (22). Segundo a Polícia Militar, dois suspeitos foram flagrados com entorpecentes que tinham a fotografia do jogador Bruno Henrique, do Flamengo, nas embalagens.

Segundo informações do 12° BPM (Niterói), uma equipe do batalhão que estava em patrulhamento, desconfiou de dois homens. Eles foram abordados, revistados e, com eles, encontradas as drogas. Além dos entorpecentes com a foto de Bruno Henrique, havia outros com a bandeira do Canadá e a inscrição “Big Horse” (Cavalão em inglês), representando a “nacionalidade” da comunidade, no universo do crime organizado.

A dupla acabou presa em flagrante e foi conduzida à 76° DP (Niterói). O material apreendido também foi levado para a distrital.