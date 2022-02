Traficantes são presos durante ‘troca de plantão’ em São Gonçalo

Ação da Polícia Militar terminou com dois suspeitos de tráfico de drogas presos, na manhã desta terça-feira (8), na Estrada do Coelho, em São Gonçalo. De acordo com a corporação, a dupla alegou estar em “troca de plantão”. Os dois estavam com arma e um rádio transmissor por baixo da camisa.

Segundo informações do 7º BPM (São Gonçalo), uma equipe que estava em patrulhamento pela via percebeu que a dupla, no momento em que a viatura passava, os dois suspeitos aparentaram nervosismo. A equipe policial decidiu fazer a abordagem.

Durante revista, os policiais afirmam terem encontrado uma pistola calibre 380 com oito munições, com um dos suspeitos, enquanto o outro estava com um aparelho de rádio transmissor. Os materiais estavam escondidos por baixo das camisas dos acusados.

Após serem flagrados, os agentes afirmam que os suspeitos admitiram serem do tráfico de drogas da Comunidade da Alma e alegaram estarem “saindo do plantão”. A dupla foi detida. No entanto, durante a ação, os militares afirmam terem sido atacados a tiros por bandidos que estavam no alto do Morro da Alma.

Os PMs revidaram, havendo troca de tiros. No entanto, não houve registro de novas prisões ou feridos. Os policiais conseguiram deixar o local e conduziram os presos e o material apreendido à 73ª DP (Neves), que fez o registro da ocorrência. Na sequência, os suspeitos serão encaminhados ao sistema prisional.