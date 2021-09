Traficantes são baleados durante ação contra roubo de carga em São Gonçalo

Ação policial para reprimir roubos de automóveis e carga teve troca de tiros e três criminosos baleados, na comunidade do Boa Vista, em São Gonçalo, na manhã desta sexta-feira (17). Durante a ação, também houve apreensão de armas e drogas que, de acordo com os agentes, estavam com os suspeitos feridos.

De acordo com informações do 7º BPM (São Gonçalo), a troca de tiros aconteceu por volta das 10h20min. Um Grupamento de Ações Táticas (GAT) realizava ação de patrulhamento no sentido de coibir roubos. É importante ressaltar que a região é estratégica para o crime organizado, por fica às margens da Rodovia Niterói-Manilha (BR-101).

A equipe do GAT relatou que, quando passavam pela Rua Araguacema, se deparou com vários criminosos armados, que atacaram os militares a tiros. Os policiais revidaram e foi iniciado o intenso tiroteio, que se sucedeu por alguns minutos. Após o fogo cessar, os agentes notaram que havia feridos caídos no chão.

Durante as buscas, os policiais encontraram três homens baleados, suspeitos de terem participado do confronto. Imediatamente os policiais levaram os homens, que até o momento não foram identificados, ao Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), no Colubandê, onde foi prestado o socorro. Ainda não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde.

Ainda segundo os militares do GAT, os feridos estavam armados e transportando drogas. Ao todo, foram apreendidas duas pistolas, um simulacro, além dos entorpecentes, que ainda serão contabilizados. Segundo informações levantadas pela polícia, as drogas abasteceriam o tráfico local. A ocorrência foi registrada pela 73ª DP (Neves).