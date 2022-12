Traficantes morrem após confronto com a Polícia, em São Gonçalo

Bandidos morreram após torcar tiros com policiais no bairro Almerinda, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio.O confronto aconteceu na noite de domingo.

Em nota, a PM diz que agentes do 7ºBPM (São Gonçalo) faziam patrulhamento na região quando “indivíduos fizeram disparos de arma de fogo contra a equipe policial, ocorrendo reação”. Após os tiros cessarem, dois homens foram encontrados feridos e levados para o Hospital Estadual Alberto Torres, também em São Gonçalo, mas não resistiram.