Traficantes fazem acerto de contas no Zé Garoto

Karoline Martins



A 73ª DP (Neves) investiga sobre um possível acerto de contas feito por traficantes no bairro Zé Garoto, em São Gonçalo. Um homem, de 29 anos, foi encontrado, na noite de domingo (22) por policiais do 7º Batalhão, caído no chão da Rua Coronel Serrado. Ele estava com sinais de facadas no pescoço em meio a uma aglomeração de pessoas.

De acordo com a PM ele foi levado para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê, onde recebeu atendimento. Ainda segundo as informações, o homem disse que compareceu em uma boca de fumo da área onde foi encontrado e recebeu facadas de traficantes sem dizer o motivo das agressões.