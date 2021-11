Traficante morre e fuzil é apreendido em ‘dia de operações’ da PM no Fonseca

Uma série de ações realizadas pela Polícia Militar no Complexo do Santo Cristo, no Fonseca, Região Norte de Niterói, teve troca de tiros, fuzil apreendido, e um suspeito de tráfico de drogas morto. As incursões foram realizadas nessa terça-feira (9) e se estenderam até a madrugada desta quarta-feira (10).

Entre o final da noite e o começo da madrugada, um Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 12º BPM (Niterói) flagrou cerca de oito criminosos armados, durante ação de patrulhamento no alto da Comunidade Coronel Leôncio. Os PMs afirmam terem sido atacados a tiros. Os agentes revidaram os disparos e houve confronto.

Quando os disparos cessaram, os policiais encontraram um suspeito baleado, já sem vida. A identificação dele ainda não foi confirmada. Segundo a equipe do GAT, o suspeito ferido estava armado com uma pistola calibre 9mm, além de transportar um rádio transmissor e drogas, que ainda serão contabilizadas.

Pistola e drogas estavam com acusado que morreu em confronto – Foto: Divulgação/PMERJ

A equipe de perícia da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá (DHNSG) foi acionada. A especializada fez o registro da ocorrência. O cadáver foi removido ao Instituto Médico Legal (IML) da cidade, no bairro do Barreto, onde aguarda que familiares façam o reconhecimento.

Horas antes, uma equipe de Patrulhamento Tático-Móvel (Patamo) do 12º BPM, em ação de policiamento na Rua Santo Cristo, também foi atacada a tiros por criminosos armados. Houve confronto e um suspeito foi baleado. O acusado, conhecido como “Dentinho”, de 19 anos, foi socorrido ao Hospital Estadual Azevedo Lima (HEAL), onde ficou custodiado.

Com o suspeito ferido, os policiais afirmam terem encontrado um fuzil calibre 5.56 com dois carregadores e 15 munições, além de um rádio comunicador e drogas. De acordo com contabilidade feita pelos PMs, havia 40 gramas de crack e 55 gramas de cocaína. A ocorrência foi registrada pela 76ª DP (Niterói), central de flagrantes, para onde foi levado o material apreendido.

A sequência de ações da PM na região começou ainda na manhã de terça. Um GAT do batalhão, no começo do dia, conseguiu deter três suspeitos de tráfico na comunidade Coronel Leôncio. De acordo com os agentes, eles tentaram fugir quando notaram a chegada da equipe, mas foram alcançados. Foram encontradas drogas com os suspeitos, que foram autuados em flagrante por tráfico. A 76ª DP registrou o caso.