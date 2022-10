Traficante ligado ao CV é preso em Niterói

Uma ação conjunta entre a Polícia Civil e a Polícia Militar, na manhã desta terça-feira (11), terminou na prisão de um dos líderes do tráfico de drogas, na cidade de Niterói. O suspeito, conhecido como “Pará”, é apontado como chefe da organização criminosa que atua na comunidade do Mato Grosso, no bairro do Sapê, além de ligado á facção Comando Vermelho (CV).

O acusado estava sendo investigado pela 79ª DP (Jurujuba). Contra o acusado, havia mandado de prisão pendente. De acordo com o delegado André Prates, titular da delegacia e responsável pela prisão, o acusado ainda tinha outras passagens pela prisão por crimes como tortura e sequestro.

“Trata-se de indivíduo de alta periculosidade com passagens por tortura, sequestro, porte de arma de fogo, além de diversos indiciamentos por tráfico de drogas e associação ao tráfico de drogas”, disse o delegado.

O alvo foi localizado na comunidade da Granja, nas proximidades da Comunidade “44”, que ficam na região. A distrital também pede que, aqueles que tiverem informações sobre a atuação do acusado, entrem em contato com o Disque Denúncia. O número é (21) 2253-1177.