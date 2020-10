Traficante é preso no dia do aniversário de 18 anos após troca de tiros com a polícia

Um jovem foi preso hoje (20), no dia do seu aniversário de 18 anos, após uma troca de tiros entre criminosos e policiais do Serviço de Inteligência do 35º Batalhão (Itaboraí). De acordo com os agentes, ao entrarem na Rua Quatrocentos e Dezenove, no bairro de Santo Antônio, na cidade de Tanguá, eles foram recebidos a tiros por quatro suspeitos e teve assim início o confronto. Através de um cerco aos criminosos foi capturado o aniversariante, Carlos Henrique Braga Sodré, conhecido como 2P, e Rodrigo Mello Estevam, de 32 anos, conhecido como RD.

Com a dupla foi apreendido um revólver calibre 38 de numeração raspada, seis munições de mesmo calibre, 280 pinos de cocaína, 58 tiras de maconha e R$ 21. Os acusados e o material apreendido foram levados para a delegacia responsável pela área, a 70ª DP (Tanguá).