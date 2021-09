Traficante é preso em motel

Um dos criminosos mais procurados do Rio de Janeiro, em seu “horário de lazer”, resolveu passar a madrugada desta segunda-feira (13), em um motel. Só que ele ão contava que, na verdade, seu encontro seria com a cadeia. Policiais militares consgeuiram montar um cerco e surpreender o criminoso, em uma ação de inteligência, sem que houvesse chance de fuga.

Agentes da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) conseguiram capturar o traficante Anderson Queiroz da Silva, conhecido como PQD após receberem informações via Disque Denúncia. Segundo os agentes, o criminoso é acusado de ter participado de um ataque, no dia 28 de março deste ano, a uma viatura do 5° BPM (Praça da Harmonia), na Rua Almirante Alexandrino, em Santa Tereza. O carro policial acabou pegando fogo e um PM se feriu.

Além disso, PQD é integrante da quadrilha que controla o tráfico no Morro dos Prazeres e Cerro Corá, além de ser acusado de diversos ataques aos policiais daquela UPP. Após os ataques ele fazia questão de se exibir nas redes sociais, ostentando armamento pesado e fazendo ameaças aos policiais. O criminoso contava com sua experiência de militar, após ter servido no Exército. Em uma de suas mensagens, ele dizia: “Amassei os UPP hoje”.

Segundo os agentes que participaram da ação, PQD estava na porta do motel quando foi surpreendido pelos militares. Contra o acusado, havia um mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo majorado. A ocorrência da prisão foi conduzida para a 21°DP (Bonsucesso), onde foi cumprido o mandado de prisão e tomadas as medidas cabíveis. O detento foi encaminhado para unidade prisional, onde ficará à disposição da Justiça.