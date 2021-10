Traficante é preso durante ação contra barricadas em Niterói

Um homem, apontado como membro do tráfico de drogas da Comunidade do Sabão, Região Central de Niterói, foi preso em flagrante, na noite dessa sexta-feira (8). Policiais militares do Serviço Reservado (P2) realizavam ação para reprimir instalação de barricadas quando desconfiaram da movimentação do acusado. Arma e drogas foram apreendidas.

De acordo com os agentes, que integram o 12º BPM (Niterói), o objetivo da ação era realizar monitoramento sobre os acessos à comunidade onde se encontram as obstruções. Durante o trabalho, os policiais perceberam que um homem começou a observar a movimentação da equipe. Quando notaram que o acusado estava armado, os agentes decidiram fazer a abordagem.

O suspeito ainda tentou fugir, mas foi rapidamente alcançado. Foi realizada revista e, com ele, foram encontradas uma pistola calibre 45 com kit rajada, oito munições intactas, um rádio transmissor, R$ 22,50 em espécia, além de drogas. De acordo com contabilizade feita pelos agentes, o suspeito estava transportando 59 pedras de crack.

O homem foi identificado e conduzido à 76ª DP (Niterói), onde foi confirmada a prisão em flagrante por tráfico de drogas. Os agentes ainda informaram que não houve confronto durante a perseguição. Após ser autuado, o preso foi encaminhado a uma unidade do sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.