Traficante é baleado em troca de tiros com PM’s no Boa Vista

Policiais do 12º BPM que realizam patrulhamento na comunidade do Boa Vista na tarde deste sábado (14), quando se deslocavam em direção à Estação Repetidora mantida pelo Departamento Estadual de Telecomunicações (Detel), situada no alto do morro, se depararam com três homens armados.

De acordo com a Polícia Militar, os três homens seriam traficantes da comunidade do Serrão. Segundo os policiais, os bandidos reagiram e dispararam contra a equipe. Os PM’s revidaram e houve troca de tiros. Após cessar o confronto, os policias localizaram um dos traficantes baleado, caído numa via.

Com o homem baleado, foram encontrados uma pistola 9mm, munição e material entorpecente. O Corpo de Bombeiros foi acionado para prestar socorro ao traficante, que foi encaminhado para o Hospital Estadual Azevedo Lima (HEAL), no Fonseca. O caso foi resgistrado na 76 DPº (Centro)

Menores apreendidos com drogas em Maricá

Policias que realizavam patrulhamento na Comunidade das Pedreiras, em Inoã, Maricá, suspeitaram de dois menores que transitavam em uma via da região. Após abordagem, os policiais encontraram com os menores uma pequena quantidade de material entorpecente, um rádio transmissor, dois celulares e pequena quantia de dinheiro em espécie.

Com os menores, foram apreendidos drogas e rádio transmissor

Os dois menores foram apreendidos e encaminhados para a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA).