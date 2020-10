Traficante de Niterói é preso em São Pedro da Aldeia

Um traficante de Niterói foi preso hoje (5) de manhã bem longe de “casa”, na Região dos Lagos. Contra o criminoso havia um mandado de justiça condenatório expedido pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e cumprido por policias da 77ª DP (Icaraí). Coordenados pelo Delegado Titular Cláudio Otero Ascoli, os agentes capturaram após trabalho de inteligência, Patric da Silveira Alves na Travessa Agenor Medeiros, no bairro Porto do Carro. O acusado, de 24 anos, não resistiu a prisão e foi conduzido de volta a Niterói onde permaneceu à disposição da justiça na 77ª DP (Icaraí) para o cumprimento da sua sentença de sete anos, três meses e 12 dias pelo crime de tráfico de drogas.

Divulgação