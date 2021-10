Traficante de luxo é preso na Zona Sul de Niterói

Policiais capturaram um criminoso apontado como “traficante de luxo”, que seria responsável por fornecer drogas a consumidores de classe média alta, na Zona Sul de Niterói. Uma ação conjunta foi realizada na noite dessa quarta-feira (6), com a participação de policiais civis, contando com apoio de câmeras do Centro Integrado de Segurança Pública (CISP).

Agentes da 79ª DP (Jurujuba), delegacia responsável pela investigação do caso, mobilizaram uma equipe ao túnel que conecta os bairros de São Francisco e Icaraí, com objetivo de abordar um carro modelo Jeep Renegade. De acordo com informações obtidas por meio das câmeras, o carro é clonado e o ocupante era o traficante conhecido como “Felipe Bostão”.

O automóvel foi abordado e o acusado detido pelos agentes. Ainda segundo a investigação, Felipe seria um dos articuladores do tráfico na cidade, atendendo principalmente a classe média de todo o município. Além disso, a delegacia afirma que o acusado possui várias anotações criminais.

Acusado foi capturado por policiais civis da 79ª DP – Reprodução

Dados apurados pela 79ª DP apontavam que o suspeito utilizava seu apartamento localizado em Santa Rosa, também na região Sul de Niterói, para guardar carregamentos de drogas para fracionamento e revenda em esquema de “game”. A prática significa rateio entre compradores para a compra de maior quantidade de drogas, por meio de serviço de ‘delivery’.

Munida dessa informação, a equipe policial diligenciou até o local, após a detenção, constatando o armazenamento de grande quantidade de drogas, sendo aproximadamente 70 kg de maconha, (segundo a distrital, a droga era comercializada como Haxixe R$ 12,00/g, em porções de dez gramas) e ‘Dry Maradona’ (a investigação aponta que a droga é de qualidade superior, comercializada a R$ 50,00 por grama).

Todo o material foi apreendido pelos agentes. Após a ação, Felipe foi conduzido e apresentado na distrital. Em seguida, ele recebeu voz de prisão em flagrante e levado à carceragem. Felipe será encaminhado ao sistema prisional, onde passará por audiência de custódia e responderá por tráfico de drogas.