Traficante de Bangu é presa na Zona Sul de Niterói

Ação da Polícia Civil, realizada nessa segunda-feira (6), terminou com a prisão de uma foragida por tráfico de drogas, no bairro de Santa Rosa, Zona Sul de Niterói. Agentes da 77ª DP (Icaraí) cumpriram mandado de prisão contra a acusada.

De acordo com informações da distrital, a mulher tinha um mandado de prisão condenatória em aberto, emitido pela 1ª Vara Criminal Regional de Bangu, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ). Ela estava escondida a cerca de 50 quilômetros do bairro da Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Ainda segundo a delegacia, a localização da acusada foi descoberta após trabalho de cruzamento de dados do setor de inteligência. Os policiais apuraram que a mulher estava numa casa na Travessa Lions Club. Uma equipe foi mobilizada ao local e deu voz de prisão à foragida, que não resistiu à abordagem.

Ela foi levada à delegacia, no bairro de Icaraí, onde for formalizado o cumprimento do mandado de prisão. Em seguida, a suspeita foi levada ao sistema prisional para iniciar o cumprimento da pena. Um boletim de ocorrência foi registrado na 77ª DP.