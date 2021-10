Traficante com arma de guerra é baleado em tiroteio com a PM

Policiais militares apreenderam armamento pesado com um criminoso, na manhã desta sexta-feira (8), na Comunidade do Serrão, bairro do Cubango, Região Norte de Niterói. De acordo com os agentes, drogas também foram encontradas com o acusado, durante a ação. Houve troca de tiros no local.

Segundo informações do 12º BPM (Niterói), um Grupamento de Ações Táticas (GAT) foi informado por pedestres que criminosos armados estariam tentando fazer roubos a veículos naquela região. Os policiais fizeram buscas, acharam os criminosos, que receberam a equipe policial a tiros.

Os policiais revidaram os disparos. Durante o confronto, os agentes afirmam que o bando tentou se esconder na Travessa Serrão, que dá acesso à comunidade de mesmo nome. A troca de tiros continuou. Quando os disparos cessaram, os militares encontraram um suspeito ferido.

Ainda de acordo com os policiais do GAT, o acusado estava armado com uma pistola Glock equipada com kit roni. O equipamento dá maior poder de fogo e letalidade à arma. Além disso, o acusado, que ainda não foi identificado, estava transportando drogas. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para socorrer o ferido.

O homem, que ainda não foi identificado, foi encaminhado ao Hospital Estadual Azevedo Lima (HEAL), no Fonseca, também na Zona Norte. Mesmo baleado, ele foi enquadrado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde dele. A ocorrência foi registrada pela 76ª DP (Niterói), central de flagrantes da região.