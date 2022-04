Traficante armado é preso em cerco policial

Uma ação da Polícia Militar resultou na prisão de um homem, apontado como integrante do tráfico de drogas, na tarde desta sexta-feira (8), em Itaboraí, Região Metropolitana do Rio de Janeiro. A cidade tem apresentado crescente nos autos de prisão em flagrante, ao longo deste ano.

De acordo com informações da Polícia Militar, uma equipe do 35º BPM (Itaboraí) estava em ação de patrulhamento quando desconfiou da movimentação de um homem. Os agentes montaram um cerco e conseguiram fazer a abordagem na Rua 35, localizada no bairro de Santo Antônio.

Durante a revista, os militares encontraram um revólver e drogas, que ainda serão contabilizadas. O homem, que não teve a identidade revelada, recebeu voz de prisão em flagrante. Todo o material que estava com ele foi apreendido. A ocorrência foi registrada pela 73ª DP (Neves), central de flagrantes da região.

Instituto de Segurança Pública

Segundo dados mais recentes do Instituto de Segurança Pública (ISP), a cidade de Itaboraí é o município do Leste Fluminense com maior aumento de prisões em flagrante. Nos dois primeiros meses de 2022, foram registrados 70 casos contra 55 no mesmo período, no ano anterior. Isto representa aumento de 27,3%.