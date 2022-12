Traços e carreira do chargista Dan inspiram documentário

Antes de ser tema de um documentário que está em fase de produção pela Alomnésia, produtora de Niterói, Dan, ex-chargista de A Tribuna, enfrentou muitas coisas até chegar aqui. A perda do pai, quando tinha seis anos, foi uma delas. Mas o desenho, que substituiu a falta de brinquedos que a mãe não tinha condições de comprar, acabou dando ao artista, uma nova perspectiva de vida.

“Gostava de desenhar desde criança, vivia reproduzindo os personagens dos gibis da Turma da Mônica, Batman, Superman, Spiderman, Luluzinha, A Turma do Pererê, entre outros… era uma diversão que eu tinha para cobrir a falta de brinquedos, artigo escasso naquele tempo”, revela emocionado.

Talento precoce, surpreendeu quando, aos 16 anos, trabalhando como paginador em A Tribuna, teve um caricatura descoberta pelo diretor Jourdan Amóra que mandou publicar no Jornal de Icaraí.

“Foi uma obra do acaso. Era montador de originais, nome que se dava a um paginador e, certa vez, em 1987, seu Jourdan viu em cima da minha mesa de trabalho uma caricatura que fiz do Moreira Franco, governador do Rio à época. Fiquei tão animado que levei um ‘bolo’ de jornal para casa, tamanha felicidade”, contou.

Entretanto, apesar de Dan, nome artístico de Daniel Souza da Silva, de 52 anos, ser um dos maiores nome do humor gráfico de Niterói, o chargista se tornou titular da primeira página e publicou boas ilustrações em outros veículos de comunicação. Veja abaixo alguns trabalhos do artista.

“A charge nunca foi o meu ofício, trabalhei como arte-finalista em todos os jornais em que passei, mas os editores sempre me pediam uma charge ou caricatura para ilustrar algumas matérias, editoriais e capas. Assim foi em A Tribuna, Jornal de Icaraí, O Fluminense, Jornal do Brasil, O Dia, O Porta-Voz, Jornal da Cidade, Sete Dias, Extra, Jornal dos Sports e O São Gonçalo”, revelou.

Fã de Mauricio de Sousa, Daniel Azulay e dos chargistas Ique, Chico Caruso, Loredano, Gil, Carias e Pamé, atualmente, Dan tem um projeto social em que ensina desenho para crianças e adolescentes.

“O Projeto Desenhando o Futuro! acontece aos sábados com as crianças na Comunidade Coronel Leôncio, na Engenhoca, onde moro e vivi toda infância. No curso, pode participar crianças de outras comunidades também e estudantes, pois criei esse projeto há 15 anos, no intuito de incentivar e desenvolver o dom que existe em cada uma dessas crianças carentes. Como tive uma infância complicada e sei das dificuldades que é querer fazer e não ter ninguém pra orientar, minha contribuição é essa. Espero poder deixar um bom legado para eles”, frisou.

Diante da história marcante assim como a trajetória profissional no humor gráfico na cidade, Dan terá a vida contada no documentário Traços de Uma Nova Página, que vem sendo produzido pela produtora Alomnésia, até as recentes capas ilustradas nos e-books de Pelé e Ayrton Senna.

“Eu não conhecia o Dan. Depois de algumas conversas por telefone e alguns encontros pessoais, já estava fascinado por sua história de vida e pelo que ela representa. Decidimos planejar juntos a execução de um filme sobre essa história. No entanto, o mais legal disso tudo em todos esses dias de gravações que tivemos até agora é a admiração, respeito e impacto que todos os entrevistados têm pelo Dan”, revelou Bruno Rafael Fragoso, proprietário da produtora.

E completou.

“Essa admiração vem tanto pelo lado artístico dele, pela paixão pelas caricaturas. Muitos pedem desenhos feitos por ele, como o cantor e amigo Buchecha, que pediu para Dan desenhar no quarto dos filhos na época recém-nascidos. Contudo, muita dessa admiração é também pela pessoa que ele é. Nunca perdeu sua humildade. Quando caminha pela Coronel Leôncio, não consegue dar um passo sem que alguém venha falar com ele e começar uma conversa, além é claro, em se preocupar com as crianças da comunidade. Por isso está constantemente em trabalhos sociais, em oficinas de desenhos e conversando sobre o sonhos para essa molecada. É um trabalho admirável”, finalizou Bruno.