Trabalhadores da saúde em manifestação contra corte no adicional de insalubridade

Os trabalhadores da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), que atuam no Hospital Universitário Antônio Pedro (Huap), no Centro de Niterói, já estão se preparando para uma manifestação em frente a unidade de saúde. Nessa quinta-feira (20) é o Dia Nacional de Luta e os funcionários estão pedindo revisão no acordo salarial com a empresa, já que o adicional de insalubridade foi reduzido e em alguns casos representa corte de 27% nos salários.

“Hoje estamos em campanha salarial dos trabalhadores da empresa. Está tendo uma negociação do acordo coletivo de trabalho. O Governo quer fazer um corte gigantesco no valor da insalubridade e em alguns casos vai cair 27% do salário desses trabalhadores em meio de uma pandemia”, desabafou Raul Pedreiro, secretário geral do Sindicato Intermunicipal dos Servidores Públicos Federais dos Municípios do Rio de Janeiro (Sindisep).

O ato tem apoio também da Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público Federal (Condsef) e de acordo com a instituição a Ebserh solicitou até sexta-feira (21) ao Tribunal Superior do Trabalho (TST) para apresentar uma suposta nova proposta aos empregados. Na sexta uma plenária nacional da categoria será realizada às 20 horas. Entre os pontos de discussão estão o processo de negociação do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) e o de mobilização que continua em todo o Brasil.

“Nossa greve coloca no seu lugar essa gestão incompetente da empresa. Negam direitos aos empregados enquanto se servem das benesses do Estado. Vamos lutar por nossos direitos. Ebserh, respeite os empregados que estão arriscando vidas para salvar vidas no combate à pandemia de Covid-19”, o secretário-geral da Condsef/Fenadsef, Sérgio Ronaldo da Silva.

Raquel Morais