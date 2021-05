Trabalhadores da educação serão vacinados em Niterói

Os trabalhadores da educação pública municipal de Niterói que estão lotados nas escolas da rede poderão se vacinar a partir desta segunda-feira (24). O calendário se estende por toda a semana de acordo com a idade. Na outra semana, a partir do dia 31, será a vez dos trabalhadores da educação básica privada, estadual e federal, lotados em escolas de Niterói. A Secretaria de Saúde está seguindo as etapas do Programa Nacional de Imunizações (PNI) do Ministério da Saúde.

O prefeito de Niterói, Axel Grael, ressalta que a prefeitura tem tomado todas as atitudes para imunizar a população o mais rapidamente possível. “Orientei a Secretaria de Saúde a elaborar um calendário de vacinação para os profissionais de Educação de Niterói. Não estamos poupando esforços para agilizar a vacinação dos niteroienses, apesar de todas as dificuldades e da imprevisibilidade no recebimento das doses. É sempre importante chamar atenção para o momento que vivemos. A vacinação é muito importante salvar vidas. Estamos seguindo o calendário do Ministério da Saúde e vamos vacinar os profissionais de educação da cidade. Porém, é importante mantermos os cuidados de higiene, o uso da máscara e o distanciamento social para protegermos aqueles que amamos”, pontuou.

O secretário municipal de Saúde, Rodrigo Oliveira, ressalta que a vacinação é uma proteção coletiva. “Seguimos vacinando a população e encerramos a fase de pessoas com comorbidades e deficiência com BPC. Na segunda-feira, vamos receber um novo quantitativo de imunizantes, o que vai nos permitir avançar mais uma fase dentro do PNI, chegando a pessoas com deficiência sem BPC. A vacina não é só proteção individual, mas também coletiva, a partir do momento em que avançamos com a imunização”, detalhou.

A vacinação para trabalhadores da educação se dará, no primeiro momento, para profissionais lotados nas escolas públicas municipais. Será necessário apresentar contracheque da Fundação Municipal de Educação/ Secretaria Municipal de Educação. A vacinação acontece durante toda a semana, seguindo a idade conforme o calendário: Segunda-feira (24), a partir dos 50 anos, terça-feira (25), a partir dos 40 anos, quarta-feira (26), a partir dos 30 anos e, entre quinta-feira (27) e sábado (29), pessoas a partir dos 18 anos.

Na semana seguinte, começando no dia 31 de maio, será a vez dos trabalhadores da educação básica privada, estadual e federal, lotados em escolas de Niterói. É necessário levar o contracheque no momento da vacinação. Podem se vacinar profissionais a partir dos 50 anos entre os dias 31 de maio e 5 de junho. Os profissionais com idade a partir dos 40 anos, poderão se vacinar entre os dias 7 e 12 de junho.

O calendário avança com a vacinação de deficientes permanentes sem BPC e pessoas portadoras de comorbidades seguindo a idade. Segunda-feira (24), a partir dos 50 anos, terça-feira (25), a partir dos 40 anos, quarta-feira (26), a partir dos 30 anos e, entre quinta-feira (27) e sábado (29), pessoas a partir dos 18 anos. Portadores de doença renal crônica e síndrome de down podem procurar uma unidade em qualquer dia independente da idade portando identidade com foto, CPF, comprovante de residência e relatório médico atual (até 6 meses). A partir desta terça-feira (25), equipes volantes do Consultório na Rua da Secretaria de Saúde vai vacinar a população em situação de rua e pessoas do sistema prisional da cidade.

No caso das gestantes e puérperas (com até 45 dias), a vacinação pode ser feita a qualquer momento, desde que sejam maiores de 18 anos. Por recomendação do Ministério da Saúde, esse público receberá a CoronaVac e por isso devem se direcionar à Policlínica Sérgio Arouca, em Santa Rosa, ou à Policlínica Carlos Antônio da Silva, no São Lourenço.

Veja o calendário e locais de vacinação:

Trabalhadores da Educação Pública Municipal lotados em escolas (levar contracheque da Fundação Municipal de Educação/ Secretaria Municipal de Educação):

24/05 – a partir de 50 anos

25/05 – a partir de 40 anos

26/05 – a partir de 30 anos

27/05 – a partir de 18 anos

28/05 – a partir de 18 anos

29/05 – a partir de 18 anos

Trabalhadores da Educação Básica privada, estadual e federal, lotados em escolas de Niterói (Levar contracheque):

A partir de 50 anos – Entre 31 de maio e 5 de junho

A partir de 40 anos – Entre 7 e 12 de junho

Deficientes permanentes sem BPC e pessoas portadoras de comorbidades (identidade com foto, CPF, comprovante de residência, relatório médico atual (até 6 meses))

24/05 – a partir de 50 anos

25/05 – a partir de 40 anos

26/05 – a partir de 30 anos

27/05 – a partir de 18 anos

28/05 – a partir de 18 anos

29/05 – a partir de 18 anos

Portadores de doença renal crônica e síndrome de down podem procurar uma unidade em qualquer dia independente da idade (identidade com foto, CPF, comprovante de residência, relatório médico atual (até 6 meses)).

Gestantes e puérperas (até 45 dias), que estão recebendo CoronaVac por recomendação do Ministério da Saúde, a vacinação ocorre na Policlínica Sérgio Arouca, em Santa Rosa, e na Policlínica Carlos Antônio da Silva, no São Lourenço, a qualquer dia da semana, para maiores de 18 anos.