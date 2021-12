Trabalhador desaparece em São Gonçalo

Um homem de 52 anos, morador do Rio de Janeiro, mas que trabalha em São Gonçalo, está desaparecido desde o dia 28 de novembro. Ele deixou o trabalho, no bairro de Porto Velho, mas não retornou a sua casa, como costumava fazer todos os dias.

A família de Cláudio José Bezerril de Lima registrou o caso na Polícia Civil. O Disque Denúncia, nessa segunda-feira (6), divulgou cartaz com a foto do homem, pedindo por informações que ajudam a descobrir seu paradeiro.

De acordo com o órgão, ele deixou o trabalho às 20h30min daquele dia, mas não chegou a sua residência, que fica em Bonsucesso, Zona Norte do Rio de Janeiro. Quem tiver informações que ajudem a elucidar o desaparecimento de Cláudio pode entrar em contato com o Disque Denúncia no telefone (21) 2253-1177.