Towners de cachorro-quente reabrem na próxima sexta-feira (28)

Apesar da iniciativa do pedido de auxílio emergencial feito pelo vereador Luiz Carlos Gallo (Cidadania) no início da pandemia ter sido vetado pelo prefeito de Neves, Rodrigo Neves, o mesmo garante a reabertura do funcionamento das Towners de cachorro-quente na próxima sexta-feira.



Os horários de funcionamento e novos protocolos serão discutidos na reunião virtual que o vereador organizou junto à subsecretária de Saúde Camilla Franco e os profissionais das Towners, nessa quarta-feira (26), às 16h30min.

“Conseguimos, junto ao prefeito, a flexibilização para que as 25 famílias cadastradas voltem a trabalhar a partir de sexta-feira. A reunião virtual discutirá assuntos como horário de funcionamento e protocolos de segurança contra a Covid-19. Já adianto que não haverá mesas e cadeiras para os clientes, para evitar aglomeração”, afirmou Gallo.



O prefeito anunciará na quinta-feira (27), na live do Facebook na página da Prefeitura de Niterói, a retomada dos trabalhos das towners de cachorro-quente, todos os novos protocolos e horários, e as decisões discutidas na reunião com o vereador Gallo, a subsecretária de Saúde Camilla Franco e os funcionários das towners.