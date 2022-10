Totens cobertos despertam curiosidade na Praia de Icaraí

Suspeita-se que façam parte das homenagens ao ator Paulo Gustavo, que faria 44 anos em 30 de outubro

Quem caminha pela Praia de Icaraí, pode se deparar com alguns totens cobertos, instalados, pela Prefeitura de Niterói, no calçadão. Um olhar mais atento, no entanto, pode notar que se trata de algumas ações da administração, em homenagem a um ilustre niteroiense: o ator Paulo Gustavo.

Falecido em 2021, aos 42 anos, em decorrência da pandemia de covid-19, o artista, que faz aniversário no dia 30, além de muitas saudades nos niteroienses, deixou um legado importante para a cultura brasileira. Muitos moradores de Niterói, certamente, já se identificaram com diversas cenas de “Minha Mãe É Uma Peça”, gravadas aqui na cidade.

Em 2021, a antiga “Rua Moreira Cesar” deu lugar a um outro nome: “Ator Paulo Gustavo”. A justa homenagem se estendeu, também, à instalação de uma placa, emoldurada na Padaria e Confeitaria Beira Mar – muito frequentada pelo artista -, além de duas estátuas, em bronze – dele e de uma de suas personagens, Dona Hermínia -, que viraram ponto turístico no Campo de São bento, em Icaraí.

Circuito Paulo Gustavo

Vale lembrar que a Prefeitura de Niterói está desenvolvendo o projeto de um passeio turístico, em homenagem ao ator. O “Circuito Paulo Gustavo” incluirá pontos famosos da cidade, exaltados – e visitados – nos filmes do artista: Ilha da Boa Viagem; Museu de Arte Contemporânea (MAC); calçadão da Praia de Icaraí; Campo de São Bento; Beira Mar – localizada na Rua Ator Paulo Gustavo – e a Praça do Rádio Amador, em São Francisco;

Em formato especial e adesivados com QR Code, os totens prometem ser parte de uma das experiências surpreendentes ao público, ao fornecê-lo a oportunidade de viajar em conteúdo de vídeo com depoimentos sobre Paulo e as cenas de suas obras.

O primeiro ponto escolhido foi a Ilha da Boa Viagem, onde foram gravadas as cenas de “Minha Mãe É uma Peça 2 e 3”. Mais à frente, o turista seguirá em direção ao MAC: projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer, a obra de arte a céu aberto é uma marca de Niterói.

Depois, o circuito segue até a Pedra do Índio. Nesta parada, entre algumas cenas, os comentários da personagem Dona Hermínia, com a sua tia Zélia, rendiam ótimas risadas.

Paulo Gustavo testemunhou seus primeiros anos de vida na Travessa Professor Coelho Gomes – estreita via, localizada em frente à Praia de Icaraí. Assim como na Confeitaria Beira Mar – onde era um cliente fiel e querido -, o totem localizado naquela rua será um ponto ímpar nas homenagens.

No Campo de São Bento, há uma estátua do ator e sua personagem mais famosa: Dona Hermínia, que homenageia a mãe do comediante.

A parada final do Circuito Paulo Gustavo será a praça do Rádio Amador, em São Francisco.

A Neltur (Niterói Empresa de Turismo e Lazer) informa que, devido ao fato de envolver cenas de Paulo Gustavo e de diversos atores que participaram dos filmes, fazem-se ainda necessários ajustes jurídicos e avaliações adequadas para que, finalmente, o turista possa vivenciar a experiência do circuito. A previsão é a de que esses procedimentos sejam concluídos nos próximos dias.

A empresa informa ainda que, ao terminar a fase de instalação dos totens, haverá a inauguração, a ser marcada pela Prefeitura.