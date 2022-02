Totem de autoatendimento da Águas do Rio é instalado em Itaipuaçu

Um totem de autoatendimento foi instalado pela Concessionária Águas do Rio na Subprefeitura de Maricá, localizada na Rua Van Lerbergue, 249 – Itaipuaçu. Com o totem, o cliente vai ter mais facilidade para consultar seus débitos, emitir 2ª via da fatura, fazer pagamentos, além de parcelar a conta.

Para o supervisor Comercial, Diogo da Costa, é importante oferecer para a população diversos canais de atendimento para que ela tenha a oportunidade de escolher o que melhor se adequa ao seu perfil. “Levar o totem para o Distrito de Itaipuaçu é uma forma de estarmos mais próximos dos moradores da região. Além do autoatendimento, o cliente também pode solicitar nossos serviços, com mais conforto e agilidade, pelo 0800 195 0 195, por mensagens via WhatsApp ou ligações, acessar a Agência Virtual no site www.aguadorio.com.br ou baixar o aplicativo Águas App.”, esclarece.

Segundo o secretário de Defesa do Consumidor de Maricá, Felipe Paiva, a solicitação foi de extrema importância e prontamente atendida pela concessionária. “Seguindo meu comprometimento em disponibilizar um serviço de excelência para a população do município, solicitei junto a Águas do Rio um sistema de autoatendimento de modo que agilize as necessidades dos moradores do Distrito de Itaipuaçu com a prestação de serviços básicos, que poderão ser realizados pelo próprio consumidor, sem a necessidade de se deslocar até o Centro da cidade. Estou muito satisfeito e agradeço pelo cumprimento e pela eficiência que foram prestados.”, conclui.

Para os clientes que preferem fazer a solicitação dos serviços pelo atendimento presencial, a Águas do Rio também possui uma loja localizada na Rua Barão de Inoã, 287, Centro, Maricá.