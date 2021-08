Total da apreensão em criptomoedas feira pela PF foi de quase R$ 150 mi

Após a prisão do gestor de criptomoedas Glaidson Acácio dos Santos, os agentes da Polícia Federal divulgaram há pouco o saldo parcial da Operação Kryptos. Junto do golpista, os agentes da PF apreenderam R$ 147.750.000,00 em criptomoedas (591 bitcoins), 21 veículos de luxo, diversos relógios de alto valor, uma quantidade não divulgada de joias, – celulares e demais aparelhos eletrônicos e documentos diversos. Até o fechamento desta reportagem, tudo indicava que seria a maior apreensão de dinheiro em espécie pela Polícia Federal.

A operação teve 15 mandados de busca e apreensão cumpridos, com cinco presos, sendo três no estado do Rio e dois em São Paulo, no Aeroporto de Guarulhos (GRU), sendo um deles preso, também, em flagrante, por evasão de divisas, com R$ 25.434.

A contabilidade da apreensão segue acontecendo até o momento e tudo indica que será a maior apreensão da história de dinheiro em espécie feita pela Polícia Federal.