Torturador e assassino de mãe e filha é preso em Cabo Frio

Um homem de 23 anos foi capturado e preso ontem à noite em Cabo Frio por policiais da 79ª DP (Jurujuba) acusado de ser um dos autores do sequestro, tortura e morte de mãe e filha no dia 5 de fevereiro do ano passado em São Gonçalo devido a uma disputa de facções. O crime hediondo chegou a ser filmado pelos criminosos.

Horácio Leonardo Silva de Jesus não resistiu a prisão. Contra ele foi expedido pela 4ª Vara Criminal da Comarca de São Gonçalo um mandado de prisão preventiva no dia 19 de setembro do ano passado e o acusado era considerado foragido da justiça. O acusado responderá pelos crimes de homicídio qualificado, sequestro e cárcere privado, crime de tortura e tráfico de drogas e condutas afins.

Os homicídios haviam sido registrados na Divisão de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Maricá (DHNSG). De acordo com a polícia civil, as vítimas, Flavia Gama Nunes da Silva e Pamela Jhenifer Nunes da Silva, eram associadas a criminosos pertencentes a uma facção que disputava a comunidade do Capote, em São Gonçalo.

Horácio foi transferido ainda na manhã de hoje para o sistema prisional onde permanece à disposição da justiça.