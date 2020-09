Torturado pelo tráfico é resgatado pela PM

A Polícia Militar realizou ontem à noite (10) o resgate de um homem feito refém por criminosos e aprenderam um fuzil 7,62 no Jardim Catarina, em São Gonçalo. Após receberem a informação sobre o fato, policiais do 7°Batalhão (São Gonçalo) foram até o local e resgataram o homem com machucados pelo corpo amarrado com fita adesiva em um banheiro. Ele foi levado pelos agentes para ser atendido no Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê. O seu estado de saúde do homem não foi divulgado.

Quando entraram na comunidade, de acordo com os policiais, criminosos atiraram contra a guarnição que revidou. Apesar do grupo conseguir escapar, a arma de grande poder de destruição foi apreendida e retirada das ruas pelos agentes. O caso foi registrado na 74ª DP (Alcântara).