Torneio de surfe premia melhores ondas em Niterói

Já está valendo o Torneio Onda de Inverno, em Niterói. A competição terá uma janela até o dia 31 de outubro. Poderão participar surfistas homens e mulheres, brasileiros ou estrangeiros. Todos competirão na categoria melhor onda.

As ondas podem ser surfadas na remada ou de tow in (surf rebocado), em qualquer praia ou laje de Niterói. Vale ressaltar que somente serão aceitas inscrições por vídeo. A data limite para envio das ondas surfadas em um dado mês é sempre o primeiro dia do mês subsequente. Assim, por exemplo, as ondas surfadas em julho deverão ser enviadas até 1º de agosto.

As imagens deverão ser enviadas por WeTranfer cujo link deverá ser enviado para o email ondadoinverno2020@gmail.com. O arquivo deverá ser nomeado da seguinte forma: datadaonda_nomesurfista_nomecinegrafista_local (ondas na remada) ou datadaonda_nomesurfista_nomecinegrafista_nomepiloto_local (ondas de towin) remada).

Em cada mês da janela serão escolhidas pela organização do prêmio com base nos Critérios de Julgamento até 5 ondas que farão parte da final daquele mês. A onda vencedora do mês será escolhida pelo público através de votação no perfil do Instagram do Itacoatiara Big Wave. Os vencedores de cada mês irão para final do prêmio. Serão até 4 finalistas escolhidos pelo público.

Com base no critérios de julgamento, a organização selecionará até 6 ondas para, juntamente com a 4 escolhidas pelo público, disputarem a final do prêmio. A comissão julgadora será composta por sete membros, entre atletas e profissionais de mídia com reputação no surf, que irão selecionar a onda vencedora entre as finalistas.

Os critérios de julgamento são potência e nível de dificuldade da onda, radicalidade da performance do surfista e tamanho da onda. Os dois primeiros itens possuem peso igual no critério.

A organização do torneio recomendas que os atletas usem coletes de proteção específicos para ondas grandes e capacete quando surfarem ondas nas lajes. As dúvidas devem ser enviadas para o email ondadoinverno2020@gmail.com.

PREMIAÇÃO:

R$ 15 mil + Prancha distribuídos da seguinte forma:

a) onda surfada na remada: Surfista R$ 10 mil + prancha e Cinegrafista R$ 5 mil.

b) onda surfada de tow in: Surfista R$ 8 mil + prancha, Piloto R$ 2 mil e Cinegrafista R$ 5 mil.

O Torneio Onda do Inverno é uma realização de Itacoatiara Big Wave, Lucca Biot, Matheus Couto e Tony D’Andrea.