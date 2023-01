Torcida vascaína começa a se despedir de Roberto Dinamite

O Gigante está de luto. A torcida do Vasco da Gama começou, na manhã de hoje (9) a se despedir de seu maior ídolo: Roberto Dinamite. O corpo do ex-atacante está sendo velado no Estádio de São Januário, Zona Norte do Rio de Janeiro.

As histórias dos torcedores com Dinamite são diversas. Vão desde esposa que era flamenguista e virou vascaína por causa do craque até vascaíno que batizou as filhas com os mesmos nomes das filhas do artilheiro.

Coroa de flores em homenagem ao “maior de todos” – Foto: Vítor d’Avila

O técnico de telecomunicações Alexander Darcs se tornou vascaíno após ver o camisa 10 em campo. Ele revelou que sua esposa, que era flamenguista, “virou a casaca” por conta da influência do ídolo.

“O Roberto era o Vasco. Eu conheci o Vasco através do Roberto. Peguei a segunda passagem dele pelo Vasco, comecei a ver os jogos. O amor começou por causa dele. Estou hoje aqui com minha esposa e minha duas filhas. Até a minha esposa que um dia já foi flamenguista se tornou vascaína por causa do Roberto”, afirmou.

Alexandre esteve em São Januário – Foto: Vítor d’Avila

O advogado Luiz Maia compareceu à despedida do ídolo acompanhado do neto, Bruno. O torcedor, que é vascaíno fanático, contou uma de suas “loucuras” que fez em nome da paixão. Dar a suas filhas os mesmos nomes das filhas de Roberto Dinamite.

“Eu tenho duas filhas, Tatiana e Luciana. Sabe qual é o nome das filhas do Roberto? Tatiana e Luciana. Foi uma notícia dolorosa. Ele era o maior artilheiro do Carioca e do Brasileirão, além de ser um ser humano maravilhoso. Acompanhei o Roberto desde garoto, quando fez o primeiro gol, em 1971, contra o Internacional”, disse.

O estudante Bruno Maia não tem dúvidas ao dizer: é vascaíno por causa das histórias de Roberto Dinamite contadas pelo avô. Como é muito novo, portanto não viu o craque em ação, recorre a vídeos para apreciar a genialidade de Roberto Dinamite.

Luiz Maia ao lado de seu neto, Bruno

“A influência é muito grande. Meu avô sempre conta a linda história dele no Vasco. Era um verdadeiro artilheiro. Eu vi vários vídeos, ouvi as histórias. Roberto Dinamite era o rei do Vasco. Fez tudo pelo Vasco e foi um dos maiores do Brasil. Agora só resta a saudade”, contou.

Roberto Dinamite morreu no último domingo (8), por complicações de um câncer de intestino. O artilheiro lutava contra a doença desde 2021.