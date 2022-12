Torcida comemora classificação do Brasil em Icaraí, Niterói

Empolgante. Esta é a palavra que melhor define o resultado do jogo do Brasil, contra a Coreia do Sul, pelas oitavas de final da Copa do Mundo do Catar. Após uma derrota do time reserva para Camarões, muita gente estava desconfiada do potencial da Seleção para seguir em frente na competição.

Mas os fatos – e a torcida – gritaram mais alto: com quatro bolas nas redes adversárias, o escrete canarinho parece ter mostrado a que veio. O time de Tite fez a torcida tirar o pé do chão e soltar o grito de gol da garganta: inclusive de uma parcela de torcedores que estavam desconfiados da equipe.

Quatro gols garantiram a festa

A TRIBUNA acompanhou a animação da galera, em tempo real, pelas redes sociais, sentindo e registrando a temperatura do povo, nas ruas de Icaraí.

Tradicional point de quem curte futebol em Niterói, o Sports Bar (Cerol), na Rua Tavares de Macedo, testemunhou a comemoração pela convincente vitória de 4 a 1, que veio embalada por uma batucada de primeira, conduzida por uma rapaziada que, da calçada em frente ao estabelecimento, puxou o coro da torcida, entoando canções que iam de Beth Carvalho, passando por clássicos da Música Popular Brasileira e sambas-enredo de Salgueiro, Mangueira, Vila Isabel e Portela.

Classificação confirmada, o estudante de arquitetura, Gabriel Moraes, que deu o palpite de um placar de 3 a 0 – “gols de Neymar, Vinícius Jr e Richarlison” –, animou-se ainda mais com o resultado. Contra a Croácia, ele está confiante de que a próxima partida “vai ser 2 a 0”:

“As seleções que vamos enfrentar, agora, serão cada vez mais difíceis; mas o Brasil é muito superior”, disse o jovem e animado torcedor.

A seu lado, um amigo, Rayner Silva, também estudante, complementou que, agora, “é atropelar, de novo: 3 a 0, Brasil”.

Rayner e Gabriel

Antes da partida, ele disse que seria 2 a 0, com “show de Neymar Jr e um golzinho do Pombo, o Richarlison”. Errou por três: um deles foi de Paik Sung-ho, pela Coreia.

A enfermeira Carmem Prates acreditava que o Brasil venceria por 3 a 1. “Eu não vi o nome dos jogadores, mas sou muito apegada ao Vinícus Jr, que é um grande jogador!”. Ao final do jogo, ela, sorridente, sentiu-se tentada a dizer um ‘eu avisei!’; mas deixou pra lá, porque o resultado falou por si.

Carmen Prates

Para a professora Gisele Trajano, o resultado da convincente partida “superou as expectativas”. A princípio, ela achava que o Brasil venceria por um placar apertado: 1 a 0. “Gol de Richarlison. É o meu favorito”, destacou.

Josiane e Gisele

A amiga dela, a também professora Josiane Jelowski, acreditava que Neymar organizaria “belas jogadas” pelo Brasil. Ao final do jogo, ela foi enfática:

“Eles superaram demais o que eu esperava! Estou muito feliz com o resultado do jogo! Maravilhoso!”, frisou Josiane, que, ao som do tamborim, do surdo e do chocalho, como pano de fundo, era, como diz o samba de Caetano Veloso, mais uma dona dessa festa; talvez, uma rainha, “no meio de uma gente tão modesta”.