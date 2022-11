Torcedores rubro-negros destroem três embarcações das Barcas

Na tarde deste domingo (13), torcedores do Flamengo que voltavam da comemoração rubro-negra pelas conquistas das copas do Brasil e Libertadores no Centro do Rio invadiram e vandalizaram a área restrita das embarcações Neves, Urca e Pão de Açúcar durante a travessia das 14h no sentido Rio-Niterói, desobedecendo os procedimentos de segurança da navegação. Veja as fotos do interior das embarcações:

De acordo com a concessionária CCR Barcas, os torcedores arrombaram as portas de proa, quebraram assentos, ar condicionado, anteparas e depredaram a sinalização.

Ainda de acordo com a concessionária, o prejuízo ainda não foi contabilizado, mas estima-se que o ato praticado pelos vândalos tenha causado grande estrago nas três embarcações afetadas.